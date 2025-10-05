Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del domingo en la estepa santacruceña se convirtió en un verdadero desafío para automovilistas y transportistas que se aventuraron a circular por las rutas provinciales. Las inclemencias del tiempo, con nieve acumulada sobre la calzada, bancos de neblina y profundas huellas formadas en el hielo, obligaron a la División Unidad Operativa Caminera Tehuelches a desplegar una destacada intervención en la zona de Bajo Caracoles.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que cerca de las primeras horas del día los efectivos recibieron un aviso sobre una camioneta Ford Ranger que había quedado varada en la Ruta Provincial N° 39, a unos 50 kilómetros del empalme con la Ruta Nacional 40. El vehículo, imposibilitado de continuar por las condiciones del camino, debió ser auxiliado para retomar la marcha y evitar que la situación se agravara.

Un agente entre el móvil y la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Minutos más tarde, los agentes fueron requeridos nuevamente para asistir a un camionero de nacionalidad chilena que, debido a la escasa visibilidad y el estado resbaladizo de la calzada, perdió el control y terminó con su transporte detenido en la banquina. La rápida reacción de otro colega permitió que el rodado fuera puesto nuevamente en condiciones de continuar viaje, mientras que la policía brindó la seguridad necesaria en el sector hasta que el incidente quedó completamente resuelto.

El operativo no solo se limitó a garantizar la asistencia mecánica, sino también a evitar riesgos mayores en una traza vial que, por su ubicación aislada y su escaso tránsito, suele ser escenario de emergencias de difícil resolución. En este sentido, la presencia de la Policía Caminera resultó fundamental para preservar la seguridad de los conductores, prevenir accidentes y coordinar el auxilio en medio de un entorno hostil marcado por el frío intenso y la nieve persistente.