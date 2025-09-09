Your browser doesn’t support HTML5 audio
Dos motocicletas colisionaron en la esquina de Gendarmería Nacional y Colón de Perito Moreno alrededor de las 18:10 horas del lunes 8 de septiembre.
De acuerdo con lo informado por la Policía de Santa Cruz, por causas que aún se investigan, dos motos Honda impactaron violentamente, dejando como saldo una joven gravemente herida y otro conductor con lesiones menores.
Una joven con fractura y un hombre con lesiones leves
La motociclista de 18 años sufrió una fractura en la muñeca izquierda y debió ser trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica especializada.
En tanto, el otro conductor, un hombre de 44 años, también fue asistido por personal de salud, aunque sus lesiones fueron catalogadas como de carácter leve.
Ambos se encuentran fuera de peligro, aunque la joven permanecerá bajo observación médica debido a la complejidad de la fractura.
Actuación policial y pericias
En el lugar del hecho trabajó personal de la División Comisaría de Perito Moreno, que realizó las diligencias correspondientes y procedió al secuestro de las dos motos involucradas.
Las unidades serán sometidas a pericias mecánicas y viales para determinar con precisión cómo ocurrió la colisión.
La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras, que será el encargado de continuar con la investigación.
Recomendaciones de la Policía
Tras el accidente, la Policía de Santa Cruz reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito, usar casco y elementos de seguridad y circular con la máxima precaución en zonas urbanas, con el fin de evitar siniestros viales que puedan poner en riesgo la vida de conductores y peatones.
