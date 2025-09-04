Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada en Perito Moreno comenzó con sobresaltos. Minutos después de las nueve de la mañana, un fuerte impacto entre una Ford Ranger y una Volkswagen Saveiro alteró la tranquilidad de quienes transitaban por una de las esquinas más concurridas de la localidad. El siniestro se produjo en la intersección de Gendarmería Argentina y avenida San Martín, un punto de habitual circulación vehicular, donde según las primeras pericias uno de los rodados no habría respetado el paso.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, la violencia del choque provocó que la Ford Ranger terminara subiéndose al boulevard, generando temor entre los testigos. “Fue un milagro que no pasara nada peor. A esa hora suele haber gente caminando por ahí”, comentó un vecino que presenció la escena. Afortunadamente, en el momento del impacto no había peatones en la zona, lo que evitó una tragedia mayor.

La camioneta Saveiro quedó “cruzada” en el medio de la calle. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

La División Cuartel 12da de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió rápidamente al lugar, desplegando un operativo para asegurar los vehículos y eliminar riesgos de incendio o derrame de combustibles. El trabajo coordinado con personal policial y sanitario permitió asistir a los ocupantes de las camionetas, quienes fueron trasladados al hospital local para su evaluación médica. Según trascendió, ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad, aunque sí golpes y un fuerte estado de nerviosismo.

La escena del accidente fue señalizada de inmediato por efectivos de la Comisaría local, quienes ordenaron el tránsito y facilitaron la labor de los bomberos y del personal de salud. En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las responsabilidades del hecho.