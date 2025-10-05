Your browser doesn’t support HTML5 audio
Una mujer de 65 años denunció ante la policía de Perito Moreno haber sido víctima de una estafa luego de responder a una publicidad falsa del supermercado La Anónima que ofrecía un 40% de descuento para jubilados y pensionados por seis meses.
Según la denuncia, la mujer se contactó con un número telefónico que aparecía en la publicidad y un hombre que se identificó como Cristian García, con número de matrícula 026, le solicitó requisitos para acceder al beneficio. El estafador la guio para que ingresara a las aplicaciones del Banco Nación y Tarjeta Naranja X, donde la víctima tenía ahorros.
Luego de unos minutos, la llamada se cortó y la jubilada descubrió que se habían realizado dos transferencias desde sus cuentas: una de $273.300 a nombre de Suarez Álvarez Agustina Anabella y otra de $610.000 a nombre de Espil Celeste Abigail.
La damnificada se sintió perjudicada económicamente y radicó la denuncia correspondiente. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario