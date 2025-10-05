Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer de 65 años denunció ante la policía de Perito Moreno haber sido víctima de una estafa luego de responder a una publicidad falsa del supermercado La Anónima que ofrecía un 40% de descuento para jubilados y pensionados por seis meses.

Según la denuncia, la mujer se contactó con un número telefónico que aparecía en la publicidad y un hombre que se identificó como Cristian García, con número de matrícula 026, le solicitó requisitos para acceder al beneficio. El estafador la guio para que ingresara a las aplicaciones del Banco Nación y Tarjeta Naranja X, donde la víctima tenía ahorros.

Luego de unos minutos, la llamada se cortó y la jubilada descubrió que se habían realizado dos transferencias desde sus cuentas: una de $273.300 a nombre de Suarez Álvarez Agustina Anabella y otra de $610.000 a nombre de Espil Celeste Abigail.

La damnificada se sintió perjudicada económicamente y radicó la denuncia correspondiente. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.