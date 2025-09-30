Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un susto sacudió la rutina de Perito Moreno este lunes, cuando un principio de incendio en un local comercial generó alarma entre vecinos de la zona céntrica. El hecho ocurrió en el multirrubro “Ohana”, ubicado sobre la calle 25 de Mayo al 1900, y demandó la rápida intervención de la División Cuartel 12ª de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, dependiente del Departamento Zona V.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el foco ígneo se originó a partir de un desperfecto en un caloventor eléctrico, lo que produjo humo y riesgo de propagación en el interior del establecimiento.

Un bombero en el ingreso al local comercial. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Sin embargo, la situación fue contenida de inmediato por el propio propietario, quien actuó con celeridad utilizando un matafuegos. La reacción oportuna del comerciante evitó que el siniestro pasara a mayores y permitió que al arribo de los bomberos el episodio se encontrara bajo control.

La dotación policial se movilizó de manera inmediata tras recibir el alerta, desplegando recursos y personal capacitado para verificar la seguridad del lugar y descartar que existieran focos activos ocultos o riesgos residuales. Una vez asegurado el comercio, los efectivos remarcaron la importancia de contar con medidas preventivas, tales como instalaciones eléctricas en buen estado y la presencia de extintores en sitios de uso público y privado. En esta oportunidad no hubo que lamentar heridos ni daños mayores más allá de las potenciales pérdidas materiales de la mercadería de los damnificados.