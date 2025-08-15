Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La calma de la noche en Perito Moreno se vio interrumpida este jueves cuando un violento accidente de tránsito obligó a la rápida intervención de bomberos y policías. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 45, en el tramo que conduce al aeropuerto local, donde un Fiat Palio terminó volcado luego de que su conductor perdiera el control.

De acuerdo con información confirmada por la Superintendencia de Bomberos, el hecho se registró en horas de la noche, momento en que la visibilidad es más reducida y las condiciones de manejo pueden volverse más riesgosas. Al llegar al lugar, el personal del Cuartel 12 de Bomberos encontró a efectivos de la Comisaría local trabajando en la zona. Los ocupantes del vehículo ya habían sido trasladados por otros servicios de emergencia al hospital para recibir atención médica, aunque no se difundieron detalles sobre su estado de salud.

Siguiendo los protocolos de intervención, los bomberos procedieron a realizar una inspección preventiva en el rodado siniestrado. El operativo incluyó la verificación de posibles derrames de combustible —un riesgo latente en este tipo de siniestros— y la desconexión de la batería para evitar cortocircuitos o principios de incendio. Estas tareas, aunque muchas veces pasan desapercibidas para el público, son esenciales para garantizar la seguridad en el lugar y prevenir incidentes secundarios.