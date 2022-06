Detuvieron a un albañil acusado de abusar de dos menores en Perito Moreno

La pequeña localidad de Perito Moreno se conmocionó al conocerse la detención de un hombre a quien acusan de haber abusado de dos menores, de su ámbito intrafamiliar.

El caso se suma al del profesor de danzas que, en mayo de este año, fue puesto tras las rejas y está con prisión preventiva, ya que se encontraron suficientes pruebas que darían cuenta que, además de abusar sexualmente de las menores de entre 7 y 9 años de edad, les afectó el normal desenvolvimiento sexual y social.

En esta oportunidad, el protagonista de esta historia es un albañil que trabaja particular, tiene 48 años y que, en noviembre del año pasado, fue denunciado por su propio núcleo familiar por haber atacado sexualmente a dos menores.

Con el fin de no revictimizar a las sobrevivientes, por pudor y no afectar la investigación en curso, La Opinión Austral no brindará mayores detalles sobre los aberrantes hechos que se le imputan al albañil, más allá de la carátula preventiva que le puso el Juzgado de Instrucción de Las Heras en su contra: "Abuso sexual calificado y corrupción de menores en concurso ideal".

Tras haber sido radicada la denuncia el año pasado, el hombre siempre estuvo a derecho. Cuando lo fueron a notificar, y debió fijar domicilio. De igual manera, la investigación en su contra continuó y, en la jornada del lunes, el magistrado a cargo de Eduardo Quelín ordenó su detención.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones (DDI) Perito Moreno. Fuentes policiales consultadas por este diario indicaron que se trató de una orden de detención, no así de allanamiento en la casa del acusado.

De esta manera, se dispuso una consigna policial invisible en inmediaciones de la casa del albañil, a la espera de su salida, hecho que aconteció en horas de la tarde del lunes.

El acusado había salido de la morada a bordo de su Volkswagen Gol color negro y fue interceptado a unos pocos metros. Lo notificaron sobre la orden en su contra y fue trasladado en calidad de detenido a la dependencia policial más cercana.

Cumplidos los plazos legales, el magistrado dispuso que continúe detenido, pero en calidad de comunicado. Recién en horas de la mañana del martes una comisión de la Policía de Santa Cruz lo trasladó a la localidad de Las Heras para que finalmente le comuniquen, efectivamente, los delitos que se le imputan y su versión de los hechos.

Fuentes policiales consultadas adelantaron que, tras la misma, será trasladado a otra comisaría por cuestiones de espacio y seguridad.

Según pudo saber este diario, en la dependencia policial de Perito Moreno se encuentra detenido el profesor de danzas procesado por abuso y Pérez, el expolicía de Chubut que está detenido por haberse apoderado de la caja fuerte de un local comercial de la ciudad.

Tras la indagatoria, comenzarán a correr los diez días hábiles, tiempo que tiene el Juzgado de Quelín para procesar o no al albañil. Todo hace pensar que, entre el tiempo desde que se hizo la denuncia y la orden de captura, el albañil podría esperar el eventual juicio tras las rejas