Noelia Escalante estaba en pareja con Misael García, pero cuando ella le pidió separarse, él comenzó a amenazarla con quitarse la vida. Finalmente lo hizo y desde entonces su familia la acusa de ser responsable de su decisión. Persecuciones y amenazas que le costaron el trabajo. Tuvo que huir con sus hijos y pide que pare esta locura. Porqué ésta es una forma de la violencia de género.

*Por Sara Delgado

“Si me dejás me mato”, la frase circulaba por la casa y los teléfonos cada vez que ella le decía que la relación de pareja no podía seguir. Es una forma común de abuso emocional en la multiplicidad de conductas que encierra la violencia machista.

“Que no lo perdono. Con lo que hizo abandonó a sus hijos a pesar de tenerlos tatuados en los brazos. No le importó el sufrimiento de los nenes. Eso le diría” cuenta Noelia a La Opinión Austral. Habla de quien era su pareja, Misael García, que en septiembre del año pasado se suicidó en la casa que compartieron en Perito Moreno.

Después de su muerte, la madre, hermanas y tías de familia de Misael, intentaron reclamar a los nenes que tenían en común, seguros de que ella fue quien instigó a Misael a matarse.

Las acusaciones de Fabiana, la madre de Misael, están plasmadas en algunos portales de la zona, donde reconoce estar en busca de sus nietos y que su nuera tiene la culpa de la muerte de su hijo.

Incluso, dice haber viajado hasta Tinogasta, en Catamarca, para buscar a los nenes, y que contrató a un abogado para que se investigue si realmente su hijo se suicidó o fue asesinado.

Noelia contó a este diario que se fue porque era hostigada y amenazada por la familia de Misael, y que tuvo que escaparse dejando su trabajo en una mina de Perito Moreno, quedándose sin estabilidad ni sustento para sus hijos.

“Me tuve que ir porque la familia del papá de mis nenes tiene una obsesión conmigo. Me amenazaban de muerte, me perseguían con su auto, y nadie vio que yo estaba sufriendo” dijo Noelia.

El día que Misael se mató, lo hizo en su casa mientras ella dormía. La relación ya no estaba bien. Hacía tiempo ella había pedido que se separaran, pero él no lo aceptaba, y en vez de eso, comenzó a amenazarla con quitarse la vida. Aunque claro, nunca el suicidio es el resultado de algo específico, sino que es multicausal.

“Me aguanté durante mucho tiempo callada. Él andaba en la droga y su familia siempre nos quiso separados. Él quería volver conmigo cuando ya la cosa no daba más, entonces comenzó a decirme que se iba a matar, me mandaba fotos de los nenes o de la soga, mientras yo estaba en la minera. Lo cuidé lo más que pude, pero él era grande” relató Noelia.

Para ella, su ex se dejó “llenar mucho la cabeza” porque “nosotros peleábamos cada vez que su familia se metía o le decía que no viera a sus hijos, que no le hable y cosas así”.

_ ¿Y a la familia de Misael qué le dirías?

_ Que con mentiras él no va a volver, y mis nenes no son un juego, mis hijos no quieren verlos a ninguno, que dejen de gastar energía en hacerme daño, que la usen para reflexionar y pensar lo que hicieron como familia. Ya no somos nada.

La persecución también es virtual. Noelia sufre escraches en redes sociales en los que aseguran que una de sus hijas es producto de una relación que tuvo con un detenido, que su familia está presa, que es adoptada y cosas por el estilo.

“Tuve que agarrar mis cosas, mi auto e irme, pero lugar donde iba siempre ellas me perseguían. Se dedicaron a hacerme la vida imposible con mis hijos”, contó, probablemente creyendo que, si su caso se hace público, la familia de su ex va a cesar con la persecución, pero también para que quede un registro por si algo malo le pasa.

*Las personas que tienen una enfermedad mental, como trastornos de personalidad, por lo general tienen un mayor riesgo de suicidio. La depresión, el abuso de sustancias controladas y otras condiciones de salud mental, conllevan riesgos también. Si tu pareja te hace amenazas como las que recibió Noelia, comunicáte al Centro de Intervención en Crisis (02966) 438828