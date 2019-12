“Pesco con mosca, es mi cable a tierra, mi momento zen”

LOA. – ¿Cómo ves a la provincia?

Leandro Zuliani – La veo mucho más positiva de lo que fue el inicio de la gestión en diciembre de 2015. Nuestros dos primeros años de gestión fueron muy complejos, con una crisis social, sindical y económica. Claramente estábamos con un déficit importante para cubrir, cercano a los 7 mil, 8 mil millones en algún momento, y bueno, con diferentes políticas llevadas adelante por Alicia, eso se logra revertir y obviamente ahora se ve un panorama diferente.

Volvemos a tener un gobierno nacional de nuestro espacio político, con Cristina como vicepresidenta, pero entendemos que a nivel nacional la crisis es profunda, que va a haber que trabajar un montón y el panorama a nivel nacional es mucho más complejo que el que tenemos a nivel provincial. Nosotros no tenemos deuda en dólares, eso es importantísimo.

LOA. – En la última sesión, el todavía vicegobernador, Pablo González, le dijo a la oposición que no era cierto que gracias a ellos la provincia no se hubiese endeudado, ¿pensás lo mismo?

L. Z. – Tal vez existieron los dos escenarios. Yo creo que fue una decisión de Alicia, ella nunca estuvo conforme con la postura de endeudarse, Alicia y un montón de compañeros. Nunca la escuché contenta con la posición de endeudarse, hasta crítica fue. Tal vez en cierto momento se entendió que no había otra opción, pero si es cierto que la oposición estuvo muy rígida al no dejarnos ninguna escapatoria a lo que estábamos viviendo. Recuerdo un grupo de diputados recorriendo bancos y entregando notas para que no nos den ningún tipo de préstamo, en el momento que estábamos tratando de buscar los sindicados para pagar aguinaldos en esa época. Yo no creo que fuera gracias a la oposición, sino a la visión de la gobernadora que entendió el momento. Creo que tiene razón Pablo en eso.

LOA. – Una de las claves para salir del atolladero fue la recaudación provincial, ¿cómo pasó que, de la vieja Rentas, ASIP pasó a triplicar esos ingresos?

L. Z. – Nosotros empezamos la gestión en la agencia con casi 300 millones de pesos de recaudación mensual, hasta ese momento no puedo decir que no había una política de Estado en la recaudación tributaria, pero sí lo que hizo la gobernadora fue enfocarse en políticas tributarias para aumentar la recaudación. Ese fue el proyecto de creación de la agencia, en abril de 2016, y con eso la agencia pasa de ser de una secretaría de estado dependiente de un ministerio, a ser un ente autárquico con presupuesto, porque aparte en el momento de la ley lo que se hace es detraer de la recaudación el 1,75% y ese es presupuesto de la agencia, con eso se pudo invertir en la puesta en valor de las quince delegaciones que estaban en una situación lamentable, al punto que muchas veces los trabajadores y las trabajadoras no tenían herramientas para hacer sus tareas. Me pasó también de recorrer el interior y ver que la situación era crítica, incluso ediliciamente. Se puso en valor todo el interior, se les dio herramientas y se invirtió en modernizar la agencia, para hoy en día tener un sistema que lo que hace es permitirte a vos poder proyectar políticas tributarias sabiendo dónde estás parado. Nosotros hoy sabemos cuánto entra de un impuesto, de otro, podemos proyectar cuánto va a fluctuar la recaudación, cuándo no, en el instante vemos si nos pagan o no. Antes teníamos Excel y era un chino tratar de estudiar cuál era el impacto fiscal de algo, pero hoy buscás un tributo, te fijás y eso te deja gestionar los recursos tributarios de manera mucho más versátil. Eso permite aumentar la recaudación tributaria, fue enfocarnos en eso y en hacer políticas sobre la recaudación sin ahogar nunca a nadie.

LOA. – ¿Había muchos contribuyentes que no pagaban?

L. Z. – No es eso, sino que el sistema no estaba bien optimizado. Hoy en día tenemos una política de percepción de riesgo, estamos en el campo. Cuando llegamos a la agencia dotamos a nuestros inspectores de vestimenta, de maletines y los sacamos a todos con el logo de ASIP, porque había que instalarla, porque Rentas era Rentas, pero a ASIP no la conocía nadie, había que darle identidad y pasaba con los contribuyentes que te preguntaban ¿sos de Rentas o AFIP? y vos les decías que ninguno, y creían que no pasaba nada, no le daban importancia y entonces hubo que crear percepción de riesgo, decirles que si no pagaban les iba a pasar lo mismo que si no le pagan a la AFIP.

Casualmente el gobierno nacional, previo al macrismo, hacía operativos con AFIP, pero cuando ganaron nunca más hicieron operativos y era tierra de nadie.

A mí cada vez que me tocaba hablar o explicaba que para nosotros no es sólo recaudar, claramente no me interesa subir impuestos si con esos impuestos yo lo que logro es cerrar comercios, no le sirve de nada a la provincia, me importa no generar una presión tal porque si cierra, no invierte más y voy a tener tres o cuatro personas en la calle pidiendo empleo. La idea es pagar de la mejor manera, tal vez generando herramientas tributarias como fueron el Plan Quita, el régimen de regulación de deuda, el régimen de planes de pago, porque si pagás, recaudamos más y así tenemos más recursos y podemos generar más políticas de Estado. Cuanto más recurso genuino tenga el Estado, más va a poder volcar a la sociedad. De esa forma tenemos más seguridad, más educación, más salud. Esa es la ecuación.

LOA. – ¿Cuándo resigna la ASIP por la Emergencia Comercial?

L. Z. – No estaría resignando. Hay que ver, porque la emergencia comercial lo que le permite a la agencia es no embargar ni ejecutar deuda que está en juicio. Les generamos planes de pago o herramientas para que puedan introducir su deuda, se les quitan intereses, las multas y pagan igual. En realidad no resigna, sino que le permite al contribuyente respirar un poco. La solución de la Emergencia Comercial era que AFIP dejara de embargar o ejecutar, esa era una realidad por el pago de los aportes patronales.

LOA. – ¿Qué pasa con el discurso que tuvo el gobierno de Cambiemos, cuando decía que Santa Cruz se pudo ordenar porque siguieron sus pautas fiscales?

L. Z. – (risas) Nosotros nos ordenamos porque Alicia es una gran administradora del Estado. Es un cuadro de gestión excepcional y creo que todos nosotros entendimos para dónde teníamos que ir, sabíamos qué había que hacer y era ordenar el Estado, hacerlo más eficiente. Creo que una de las primeras medidas que toma Alicia es el Decreto 257, que es el ‘reordenamiento del Estado’, ir a ver dónde trabajaba cada uno de los empleados, bajamos todas las orgánicas políticas, creo que fue eso lo que hicimos, el gobierno junto a los santacruceños y las santacruceñas. Y si fuese gracias al Gobierno Nacional, deberíamos haber hecho lo mismo que hicieron ellos, que fue echar gente, tomar deuda y todas esas cosas que acá no pasaron.

De hecho, mientras ellos denunciaban el convenio colectivo, nosotros en la agencia estábamos poniendo en vigencia uno nuevo sectorial, ampliando derechos del personal.

LOA. – Antes de que se fuera Macri, el gobierno le mandó una carta documento para reclamar la deuda por el Consenso Fiscal, ¿haberlo firmado nos benefició en algo?

L. Z. – A ver, me parece que para responder esto también hay que analizar las circunstancias de ese momento. Hoy te digo que no nos benefició en nada, no nos dieron lo que firmamos por el déficit de la Caja de Previsión Social y eliminaron el fondo solidario, que iba a obras de infraestructura para los municipios, en una provincia que no tenía recursos. Son todas las cositas que nos fueron encerrando, no solamente a nosotros, con nosotros fue ideológico, pero les pasó a muchas provincias. Estudiamos punto por punto qué alícuota había que bajar, cuál subir, nos sentamos con todos los intendentes, se hizo una mesa en Piedra Buena donde fueron todos los intendentes del FPV, PJ, del kirchnerismo, y después en Casa de Gobierno con los cinco de Cambiemos, donde les explicamos que perdíamos tal cosa, pero reteníamos tal otra, y que lo hacíamos para cuidar lo que finalmente nos quitaron.

LOA. – Fuiste interventor de la CSS, ¿qué te pasa con las críticas a la obra social?

L. Z. – Después de haber estado un año en la Caja, te puedo decir que es modelo por las prestaciones que da y que otras obras sociales no pagan ni cerca de eso. Se cubren medicamentos que otras obras sociales no, tratamientos que otras obras sociales no. Es complejo, creo que es fácil criticarla porque es del Estado, y reconozco que, en cierto momento la falta de recursos nos hacía llegar tarde para cubrir algunas prestaciones, eso hacía que se cortaran servicios. Ahí también está el juego de los prestadores para apretarte para que les pagues, ellos están en su derecho de reclamar las deudas, pero como la salud es un derecho, hay que tener más cuidado a veces. Para mí la obra social es una con prestaciones modelo. Me tocó tener IOMA estando en La Plata y no me daba nada, ibas a un hospital.

También está claro que después de muchos años, al sistema de salud pública de la provincia hubo que levantarlo. Cuando asumimos en 2015 los hospitales estaba para atrás. El Gobierno Nacional había invertido un montón en el SAMIC y hoy en día lo dejaron en una situación crítica, y los hospitales otra vez se están poniendo en valor con servicios. Es lo que mejor sabe hacer Alicia, viene de ese palo.

LOA. – ¿Cuánto creés que va a mejorar la obra social con la nueva ley de normalización?

L. Z. – Creo que la nueva ley ayuda a reordenar el funcionamiento, el gasto de los recursos de forma temprana y a tiempo. Esto la va a ayudar, pero también el hecho de cubrir el déficit, que cada uno de los municipios pague. Se entiende también que ellos tienen déficit, pero ¿qué déficit cubrimos primero?, ese es un trabajo de acá a cuatro años, discutir con ellos de forma más responsable.

LOA. – ¿Creés que están dispuestos a afrontar el pago de las cajas?

L. Z. – Creo que lo entienden, la caja necesita esos recursos para darles cobertura a sus propios jubilados y trabajadores. Entre Gallegos y Caleta son 40 mil usuarios. Y vos pensá que son gente que se enferma, se deriva, son jubilados que están con una cobertura del 90% y si esa plata no llega a la obra social es un hueco, se entiende que a esa gente le descuentan, pero además la obra social es solidaria, eso quiere decir que, si uno no pone lo que tiene que poner, alguien lo cubre, y la Provincia siempre fue ese ‘alguien’.

LOA. – ¿Cómo fue el momento en el que la gobernadora te ofrece ser ministro?

L. Z. – Me llamó a su despacho, ahí estaba el todavía ministro Fernando Basanta y me informó que iba a ser ministro de Gobierno para la próxima gestión. Para mí es un orgullo, yo hago política hace veinte años, fui presidente del Centro de Estudiantes en La Plata, de la Federación de Centros de Estudiantes Patagónicos; después me tocó militar en La Plata con el hijo de Estela, Remo Carlotto; después en ‘Juventud y Compromiso’, y cuando arranca ‘La Cámpora’, me sumé. Por eso, que me propongan ser ministro de Gobierno, que es el ministerio más político, y que además me lo proponga Alicia, con la talla de cuadro político y de gestión que es ella, para mí es un orgullo, es un reconocimiento, no podía ni dudarlo.

LOA. – ¿Te pidió algo en especial?

L. Z. – Que sigamos la línea que estaba trabajando Fernando, hablar mucho con los intendentes, todos los días. Entendemos nosotros que viene de la mano de la nueva ley de coparticipación, que es la oportunidad de poner a la provincia en el lugar que se merece.

Conozco mucho el tema porque, en la modernización de la ASIP y en el sistema de gestión tributario de la agencia, armamos un módulo que es para municipios donde nosotros les prestamos el sistema para que ellos pongan su base de datos, nosotros les liquidamos el impuesto y el contribuyente local entra, se liquida su impuesto de patente o inmobiliario urbano y después lo puede pagar por ‘VEP’, y a su vez significa que, como agencia, se fiscalice a ese contribuyente y le quitamos la responsabilidad al municipio. Con esa herramienta íbamos al interior con Fernando, les explicábamos a los intendentes la nueva ley de coparticipación y les prestábamos esa herramienta en la que la provincia ya invirtió, y les decíamos que usándola era probable que mejoraran su recaudación. El cálculo es sencillo: ellos mejoran los ingresos y nosotros menos aportes para déficit les tenemos que dar, pero sí aportes para que hagan obras, eso sería lo mejor.

En definitiva, diálogo con todos y todas, como hasta ahora, y la mejor prueba de eso fue Caleta. A Prades se lo ayudó enormemente con su déficit, durante toda la gestión, y era opositor.

LOA. – ¿Te da alivio no tener Seguridad en el Ministerio de Gobierno?

L. Z. – Alivio no es la palabra, es compleja la Seguridad. Creo que Lisandro (de la Torre) es la persona correcta porque en los cuatro años llevó el área de la mejor manera. No me da alivio, pero me permite ocuparme de la relación con los intendentes y de la cuestión política. No hay que olvidarse que el gobierno tiene los registros públicos, cultura y comunicación, el canal, la radio. Me parece que no tener Seguridad me deja dedicarme más a lo otro.

LOA. – ¿Cómo te ves en la relación con Nación, en un contexto en el que pareciera que ahora va a haber asistencia financiera y se soluciona todo?

L. Z. – No, para nada. Creo que se vienen cuatro años complejos, que Alberto es un político de raza, súper capaz de llevar adelante esto. Cristina ya nos demostró a todos quién es, pero no creo que ‘ya está’, nosotros demostramos que sabemos cómo salir de momentos críticos, lo demostramos en 2003, lo demostramos en la provincia, lo demostró Néstor allá en el país incendiado cuando le tocó asumir. Creo que va a ser complejo, pero todos los compañeros que estén en lugares de gestión y responsabilidad van a saber qué hacer. Va a ser una cuestión de día a día y muchísimo trabajo.

En realidad, la derecha nos demostró que nosotros construimos y ellos vienen y en un par de años destruyen todo. Después tardamos muchos años en recuperarnos, por lo menos ponernos más o menos como estábamos antes. Ellos saben destruir más rápido de lo que se construye.

LOA. – ¿Creés que podría existir algún mecanismo para evitar volver a la derecha en unos años?

L. Z. – Creo que Cristina hizo un trabajo interesante en ese camino, cuando hablaba de empoderar a los argentinos y las argentinas, creo que se trabajó mucho. Vaya uno saber en qué momento nosotros entendimos que no es ese el camino y lo cambiamos radicalmente. Tal vez lo que creemos es que esto es un piso y hay un techo mucho más alto. Ella se fue el nueve de diciembre de 2015 con una plaza llena y diciendo que ‘esto que consiguieron hay que cuidarlo’, y bien dicho, porque nos pasaron por arriba. Diciembre, enero y febrero ya teníamos filas de gente despedida, llorando desconsolada. Si me preguntás, creo que la disputa está en la comunicación, en la palabra, en la educación, porque esto es cultural. Tenemos que hablar y hablar. La gente se enojaba con las cadenas de Cristina, ¿vos te imaginás si ella no hubiese hablado?, ¿cuál era el camino?

LOA. – ¿Crees que en Río Gallegos hay antikirchnerismo?, ¿cómo te ves dialogando con esos sectores que todavía dicen avenida ‘Roca’?

L. Z. – Yo los creo de derecha. Y me hace recordar al antiperonismo, pero me veo bien hablando con ellos, yo hablo con todos. El problema no es nuestro, si nosotros hablamos con todos, el kirchenrismo es eso, es acuerdo social y hablar con todos para poder salir de un momento que era crítico. Yo les preguntaría a ellos cómo se ven hablando con nosotros. Siempre hemos hecho política y gestión con las puertas abiertas.

LOA. – ¿Quién es Leandro Zuliani?

L. Z. – Tengo 38 años, santacruceño. Estudié Diseño de Administración de Redes, después contador y no terminé, pero las cosas de la vida siempre me llevaron a trabajar con la administración de los recursos, siempre en política, nos tocaba armar los centros de cómputos, pero después políticamente en gestión me tocó estar como director de administración en Casa de Santa Cruz, en la Dirección General de la Juventud en Buenos Aires, en el Correo, en la CSS y después ASIP.

Nací en Río Turbio, viví ahí hasta los cuatro años, mi viejo es nacido en Turbio. Mi abuelo es italiano, llega a Santa Fe, se recibe de ingeniero y se va a vivir en el 50 a Turbio, fue gerente de YCF. Mi viejo nació ahí en el ‘54. Mi abuela materna era sindicalista, llegó a ser secretaria general de ATE. Somos cuatro hermanos: la más grande, médica, trabaja en el SAMIC; mi hermano y la más chica viven acá (Gallegos), y la más grande en Calafate.

Terminé la escuela en el Salesiano en el ‘98, de ahí me fui a la Plata y estuve hasta 2006, y de ahí me fui a vivir a Buenos Aires.

LOA. – ¿Practicás algún deporte?

L. Z. – Jugué al handball de chico, fue mi deporte todo el secundario y parte en La Plata. Me encanta la pesca con mosca, en cualquier río que haya por acá. Pesco desde los seis años con cucharita y de grande, cuando tuve la posibilidad de comprarme equipos, con mosca, es mi hobby, cable a tierra, momento zen, la conexión con la naturaleza. Cualquier pescador te lo puede decir, pero estar en el río, en ese momento, es único y de una paz absoluta. Cuando sólo estás pensando en tratar de agarrar esa trucha, por la cabeza no te pasa otra cosa. Igual practico la devolución, no sacrifico ningún pez. Si quiero comer lo compro, pero si lo pesco, lo devuelvo por filosofía.

LOA. – ¿Fan de algo?

L. Z. – Fanático de River, fanático. Me amargo, no soy de los que está una semana mal, pero me cuesta un par de horitas. Si es con Boca, un día. Me gustan el fútbol y las series, soy capaz de ver una entera un fin de semana. La ultima que vi fue ‘Politician’. Sí, es rara. Si es música, siempre en español, de Argentina, rock nuestro.