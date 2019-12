Petróleo: Hoy, como hace 112 años, un motor crucial para la economía

El descubrimiento del llamado “oro negro” en la Argentina, cambiaría la historia económica y social del país. En el presente, el petróleo sigue siendo vital y desequilibrante en la economía mundial.

Por Irene Stur

A comienzos del siglo XX, Comodoro Rivadavia era un pequeño pueblo en el Golfo San Jorge, habitado por medio centenar de personas, emplazado en lo que, como Santa Cruz, era aún territorio nacional.

La historia de lo que se transformaría en uno de los principales motores del desarrollo de la región empezó a escribirse en el año 1903, con la llegada de una máquina perforadora enviada por la Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación.

La necesidad de dotar de agua a la población fue la razón del envío del equipo. Se perforaron más de 172 metros de profundidad sin resultados, abandonando la odisea.

Como entonces, el petróleo es hoy factor determinante en la economía nacional y mundial. (FOTO ILUSTRATIVA)

Comodoro era un pueblo de paso de viajeros, hacia y desde el sur. Poco a poco el interés comercial de la zona comenzó a surgir, pero cualquier emprendimiento, hasta para instalar un simple hotel, tenía el inconveniente de que no había agua.

En 1906 desembarcó una nueva máquina, con la intención de proseguir la búsqueda frustrada de tres años antes. Realizaron varias perforaciones, también sin resultados.

Pasó casi un año y, en noviembre de 1907, la Gobernación del territorio buscaba alternativas, que trajeran agua de un lago cercano, el Muster. Acueducto que finalmente se debió construir y que hasta hoy es el origen fundamental del suministro de agua para la zona.

En el último intento se decidió perforar más profundo. Al llegar a los 540 metros, los técnicos se vieron sorprendidos cuando comenzó a burbujear un líquido viscoso de color oscuro. Era petróleo que surgía casi refinado.

La noticia viajó directo hasta el escritorio del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, quién decretó «una reserva fiscal de 5 leguas a todo rumbo, tomando como centro el de la población de Comodoro Rivadavia», protegiendo los recursos encontrados, que cambiarían la historia económica, política y social de la Nación.

La fundación de YPF fue vital y su desarrollo, de la mano del general Enrique Mosconi. Este asumió la dirección de la empresa en octubre de 1922, con un solo pozo en producción. Ocho años después, cuando la Revolución de Uriburu lo desplazó del puesto, había casi 2.500 pozos y una monumental destilería de petróleo en La Plata.

Cambia la historia

La economía argentina de principios del siglo XX se basaba en la rentabilidad de las empresas agropecuarias, por lo tanto, los servicios públicos y la energía se pensaban en función de esa estructura agroexportadora.

La Patagonia crecía alrededor de los emprendimientos pastoriles. En el país, la principal fuente de energía era el carbón. El mismo permitía el funcionamiento del ferrocarril, de la industria. También servía para la generación de electricidad.

Al momento del descubrimiento, el uso de petróleo era mínimo y llegaba de afuera. Pero ya había conciencia no sólo en el país y sino en el mundo entero, del valor estratégico que significaba ser productor y el horizonte de desarrollo que ello tenía.

El petróleo es la principal fuente de energía de la economía mundial.

Actualmente, el petróleo es un recurso fundamental de las sociedades y es determinante para el desempeño económico de todos los países del mundo. Por tanto, afecta tanto a países importadores como exportadores de petróleo.

Aunque la búsqueda de energías limpias es cada vez más fuerte, sigue siendo la fuente de energía que más se usa a nivel de la economía mundial.

Participa con el 35% en la matriz energética mundial, pero lo más significativo es que el 95% del transporte aún hoy se mueve con derivados de este hidrocarburo. El gas, por su parte, ocupa el segundo lugar en el ranking, con el 23%.

En la Argentina, la matriz energética está conformada por el 51% de gas y el 35% de petróleo, por lo que su producción y abastecimiento es aún más fundamental para el desarrollo económico y social.

Demanda sostenida

Pese al temor de la recesión por el enfrentamiento comercial, que no cesa aún, entre Estados Unidos y China, la demanda de hidrocarburos crece más rápido que la producción de energía a nivel global. Esto fue revelado en el último informe de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP).

Se advierte que la tendencia actual de oferta y demanda podría cambiar el escenario de países exportadores. Mientras en Europa, América Central y América del Sur la demanda se estanca o disminuye, todas las demás regiones muestran un consumo récord.

El IOGP divide a cada una de las siete regiones del planeta según si puede, o no, satisfacer su propia demanda de petróleo o gas. Así ubica como importadores netos a Europa y Asia-Pacífico. Con autoabastecimiento o cerca de él, están las tres América Central, Sur y Norte. Mientras que son exportadores netos Africa, la CEI-ex repúblicas soviéticas y Medio Oriente.

Argentina cuenta hoy con el mayor potencial de crecimiento.

En particular, Argentina cuenta hoy con el mayor potencial de crecimiento, a partir de Vaca Muerta, segunda reserva no convencional del mundo. A eso se le suma el aún no explorado reservorio de la Cuenca Austral.

Argentina, a partir del impulso al no convencional alcanzó un frágil escenario de autoabastecimiento, jaqueado por las circunstancias económicas. Aunque el interés de inversión sigue fuerte y se podrían abrir nuevas oportunidades dentro de la región y a nivel mundial.

Argentina 2020

La producción convencional en Argentina ha venido disminuyendo de manera sostenida desde la década de 2000. Esto fue suplido, en parte, por la buena performance de Vaca Muerta.

Hoy son diversos los planes para explotar la formación y varios de ellos podrían materializarse el próximo año. Entre ellos,-con inversión a gran escala- se encuentran los de Pluspetrol y Shell, que están hoy a la espera de conocer las nuevas reglas de juego, a partir del cambio de gestión.

En tanto la estatal YPF y Tecpetrol también tienen en carpeta extender el éxito de sus actuales proyectos a nuevas regiones del reservorio.

Cabe recordar que hoy, el 47% de la actividad se concentra en la región, de donde, este año, se produjo más del 60% del gas del país. Pero ese desarrollo aún no es firme. Las políticas que se formulen en torno a él serán fundamentales, de cara a un año en el que se espera un horizonte de precios internacionales, relativamente calmos.