Pico Truncado: Omar Fernández trató de “forro” a Maimó por los despidos en el Municipio

En Pico Truncado se armó una fuerte disputa entre el ex intendente, el socialista Omar Fernández, y el actual jefe comunal Osvaldo Maimó, por los últimos ingresos de personal que se dieron en aquella comuna.

Fernández se comunicó con La Opinión Austral y denunció públicamente que “Maimó quiere echar gente que se pasó a planta permanente. Son cerca de 200 trabajadores”, detalló.

En sus expresiones, Fernández precisó que el personal ingresó por decreto ratificado por el Concejo Deliberante y convertido en ordenanza.

“Cuando entramos nosotros, en diciembre de 2015, Maimó ingresó 230 personas y no dejé a nadie sin trabajo, me la banqué y goberné sin ayuda de nadie”, aseguró Fernández a este diario, y no ahorró críticas: “Ahora, este forro quiere echar gente”, disparó.