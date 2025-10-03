Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del viernes 3 de octubre, personal que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Pico Truncado intervino en un incidente de daños a la propiedad. La situación ocurrió a horas de la mañana en una casa ubicada en la calle Cepérnic, tomó conocimiento el diario La Opinión Austral.

Una vecina de 51 años, domiciliada en el lugar, denunció que, mientras dormitaba, escuchó un fuerte estallido proveniente del comedor de su casa. Al verificar, constató que desconocidos habían dañado el cristal de la ventana tras arrojar una piedra.

Según relató la damnificada, los autores del hecho huyeron rápidamente hacia el patio delantero de la casa y luego se dirigieron por las calles Cepérnic y Mitre en dirección a Orkeke. Gracias al aviso de un transeúnte, la denunciante logró demorar a uno de los sospechosos, quien fue identificado como un menor de edad.

El adolescente en cuestión fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente entregado al personal del Departamento de Niñez y Adolescencia, mediante acta de estilo. Personal del Gabinete Criminalístico de la localidad truncadense realizó las diligencias procesales de rigor en el lugar del hecho.