Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Efraín García, el papá de Nayelly Luján García Servin (15) habló en exclusiva con La Opinión Austral y le dejó un mensaje a su hija adolescente, donde le pide que vuelva y “no tenga miedo“. Días atrás, el hombre -que vive Asunción, Paraguay- había contactado a la Policía de Santa Cruz para consultar por la búsqueda su hija que, a fines del mes de octubre del 2024, se fue de Pico Truncado junto al comerciante Juan Ignacio Esteban Apaza (32).

Fuentes policiales le confiaron a este medio que el papá de la adolescente le escribió a las autoridades santacruceñas para preguntar por la joven y ponerse al corriente de la búsqueda. “Habló con la policía para conocer los detalles de las tareas que se están haciendo para encontrar a la adolescente, le informaron sobre cómo está la búsqueda actualmente y que todavía no hay indicios de dónde podrían estar” , comentó una fuente.

Nayelly y su padrastro Apaza.

Este viernes se cumplen 115 días desde el 23 de octubre de 2024, día en que Nayelly y Apaza se fueron a bordo de una camioneta Ford EcoSport de color blanca que abandonaron en la frontera de Bolivia. Los investigadores sostienen que ingresaron caminando a ese país y luego pasaron a Perú. “No hay novedades de cuál sería el paradero de la menor, la Policía de Bolivia no ha informado nada, se sigue con la búsqueda para dar con ella y detenerlo a él”, dio a conocer una fuente judicial.

Qué dijo Efraín García

García habló en exclusiva con La Opinión Austral, contó que está dispuesto a hacerse cargo de Nayelly cuando la fuerza de seguridad la encuentre, tal como lo había adelantado la madre de la adolescente, Arcenia Servin. Cuando den con el paradero de la menor, va a volver a Asunción, Paraguay, donde se quedará a vivir con su padre. La adolescente nació en ese país, donde vivió muchos años al cuidado de su abuela materna, quien falleció el año pasado.

El papá de Nayelly habló con La Opinión Austral.

Asimismo, señaló que aunque “no tengo plata” va a recibir a la adolescente en su hogar, donde estará a su cuidado y junto a sus hermanos de parte paterna. En este sentido, Efraín brindó un mensaje para Nayelly, en caso de que la joven llegue a leer esta nota: “A mi hija le digo que no tenga miedo y vuelva con nosotros, que no estoy enojado con ella por lo que hizo y lo que pasó ya está, ahora hay que seguir adelante porque no queda otra”, comentó a través de un contacto telefónico con este medio.

Finalmente, el hombre comentó que cuando habló con la Policía de Santa Cruz le dijeron que no había datos de dónde podría estar la menor junto al ex esposo de la madre. “No hay datos, no me dijeron nada, no saben nada aún” dijo Efraín. Cundo desapareció, Nayelly le escribió a su papá y mamá un mensaje para indicarles que estaba bien y no quería que la busquen, desde ese momento, no volvió a contactar a sus progenitores.