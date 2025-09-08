Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un trabajo coordinado que demandó varias semanas de investigación, la Policía de Santa Cruz llevó adelante un importante procedimiento antidroga en la localidad de Pico Truncado. El operativo, que se concretó en horas de la noche del sábado, culminó con el secuestro de cocaína, elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, municiones de distintos calibres y dinero en efectivo. Además, un hombre mayor de edad, morador de la vivienda allanada, quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.

La investigación, encabezada por personal de la División Narcocriminalidad con apoyo de la DDI local, permitió reunir pruebas suficientes para solicitar al Juzgado Federal de Caleta Olivia la orden de allanamiento de un domicilio ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre Gobernador Moyano y José Fuchs. Una vez otorgada la medida judicial, los efectivos avanzaron con el procedimiento, que contó con la colaboración del grupo de Infantería para garantizar el ingreso táctico y la seguridad de los intervinientes.

Según pudo saber La Opinión Austral, en el interior de la vivienda, los agentes hallaron cocaína lista para su comercialización, una balanza de precisión, elementos de corte, dinero en efectivo y municiones de distintos calibres, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como un punto de venta de drogas en la localidad. Todo fue debidamente secuestrado bajo la supervisión de testigos, cumpliendo con los protocolos establecidos en la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El detenido fue trasladado a la comisaría de jurisdicción, donde se constató su identidad y se iniciaron las actuaciones correspondientes. Desde la fuerza policial confirmaron que el hombre quedó a disposición del magistrado interviniente, quien en las próximas horas definirá su situación procesal.