La policía de la localidad de Pico Truncado investiga una denuncia por amenazas calificadas con arma de fuego realizada por un hombre de 31 años, residente del barrio Malvinas. El incidente, que involucró a dos individuos identificados por nombre y apellido, ha generado preocupación en la comunidad y ha movilizado a las autoridades judiciales.

Según consta en la denuncia, el ciudadano fue interceptado por un hombre que se desplazaba en una motocicleta tipo cross, y por otro individuo a bordo de un Volkswagen Gol Power de color gris. Los agresores, según el relato de la víctima, le exhibieron un arma de fuego tipo revólver y profirieron amenazas intimidatorias que le generaron un profundo temor por su seguridad. Tras el incidente, los agresores se retiraron del lugar.

Efectivos policiales de la Comisaría Primera de Pico Truncado se constituyeron en el lugar del hecho y realizaron las diligencias de rigor, contando con la colaboración de personal de Criminalística. Se informó del incidente a la División de Investigaciones (DDI) y al Juzgado de Instrucción Penal N° 1. Las autoridades judiciales han dispuesto una serie de medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a los autores de las amenazas y garantizar la seguridad de la víctima.