Autoridades penitenciarias y policiales de Santa Cruz investigan la fuga de Matías Ezequiel Ampuero Mella (27), un interno considerado de alta peligrosidad, quien se evadió de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado a principios de la semana pasada. Ampuero Mella se encontraba detenido por el delito de robo agravado por el uso de arma. El sábado fue captado por cámaras de seguridad caminando por la localidad.

La evasión de Ampuero Mella activó un alerta en toda la provincia debido a su perfil delictivo. Se ha informado que se investigará a agentes del Servicio Penitenciario por las circunstancias que rodearon la fuga. La Policía solicitó avisar de inmediato a las autoridades y no dialogar con él “bajo ninguna circunstancia”, dado a los riesgos existentes.

Uno de los puntos más sensibles del caso es el tiempo que tardaron las autoridades en dar aviso de la evasión. La fuga se habría producido un martes, pero la alerta a nivel provincial y la toma de conocimiento oficial por parte de las fuerzas de seguridad se concretó recién el viernes siguiente, lo que implica una demora de 72 horas sin que se activara la búsqueda inmediata.

Respecto al operativo de captura, se conoció que personal policial realiza rastrillajes en la zona oeste de forma incansable para dar con su paradero. El diario La Opinión Austral conoció que, por estos días, la fuerza de seguridad concentra diversas búsquedas en puntos de la localidad con un perro adiestrado para la búsqueda de personas, perteneciente a la Policía.

Fuentes de la División de Investigaciones (DDI) de la ciudad indicaron a este medio que “seguimos trabajando con canes y corroborando domicilios”. Además, dieron a conocer que el prófugo, oriundo de Truncado, tenía fecha de salida en libertad programada para septiembre del año que viene. “Es de Truncado. Creo que hace un tiempo estaba preso. En septiembre del año que viene salía en libertad”.