El mediodía del lunes quedó marcado por la conmoción en Pico Truncado, cuando una vecina de 85 años perdió la vida de manera repentina en su vivienda de la calle Pueyrredón, a metros de Pellegrini. La mujer, que se encontraba junto a su hija al momento del hecho, se desvaneció súbitamente mientras la joven realizaba tareas domésticas y, pese a los intentos por asistirla, no lograron reanimarla.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes policiales a La Opinión Austral, la víctima se encontraba en compañía de su hija, quien cocinaba cuando escuchó que la madre se desplomaba en otro sector de la casa. El llamado de urgencia movilizó a efectivos de la Comisaría local, personal de Criminalística y a los equipos de salud, aunque al llegar constataron que la mujer ya no tenía signos vitales.

Ante la situación, el Juzgado de Instrucción dispuso que se realicen las pericias correspondientes en el lugar y que se lleve a cabo una autopsia en el cuerpo para determinar con precisión las causas del deceso. En principio, los investigadores señalan que se habría tratado de una muerte súbita, sin la intervención de terceros ni indicios de un hecho violento.

Aunque las autoridades remarcaron que la investigación es de rutina en este tipo de episodios, la intervención de Criminalística permitirá descartar cualquier otra hipótesis. Se espera que en las próximas horas el informe forense brinde detalles más precisos acerca de lo ocurrido y que el cuerpo de la mujer sea entregado a sus familiares para su despedida.