En la mañana del sábado, se registró un violento hecho en Pico Truncado, cuando un llamado alertó a la Comisaría Segunda sobre un grave incidente en las inmediaciones de calle Gobernador Gregores y Don Bosco. Minutos después, un móvil policial interceptó una Toyota Hilux blanca doble cabina, en cuyo interior viajaban tres hombres que, según testigos, habrían protagonizado un ataque a tiros contra las instalaciones del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, ubicadas sobre la Ruta Provincial N° 43, en el acceso oeste a la ciudad.

El episodio, ocurrido alrededor de las 7:20 de la mañana, generó una rápida intervención policial. Tal como lo informó La Opinión Austral, los ocupantes del vehículo fueron detenidos en el acto y trasladados en carácter de incomunicados, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Leonardo Pablo Cimini.

Durante la requisa del rodado, los agentes hallaron una pistola Bersa calibre 9 mm, con su cargador completo y una vaina servida del mismo calibre, además de un cuchillo con su vaina, prendas de vestir y el propio vehículo, que fue secuestrado para pericias.

Momento en el que se realizaba uno de los allanamientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Horas más tarde, en cumplimiento de las directivas judiciales, la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado desplegó allanamientos simultáneos en tres domicilios vinculados a los detenidos, ubicados en calle Tucumán Oeste, el barrio 30 Viviendas y calle Sarmiento. Según pudo saber este diario, en esos procedimientos se incautaron 33 municiones calibre 9 mm, estuches de armas, cartuchos de distintos calibres, teléfonos celulares, una mira telescópica, herramientas, rollos de cable de cobre tipo sintenax, precintos plásticos y una chapa patente.

Uno de los hallazgos más llamativos se dio en una de las viviendas registradas, donde los efectivos encontraron una motocicleta Yamaha R1 de 1000 cc, con dominio adulterado y numeración irregular en el motor, lo que abrió una nueva línea de investigación por presunta adulteración de vehículo automotor.

El caso quedó en manos del magistrado interviniente, quien dispuso la continuidad de las medidas judiciales y la realización de peritajes balísticos y comparativos sobre las armas secuestradas. Los tres sospechosos, todos mayores de edad y residentes de Pico Truncado, permanecen detenidos mientras se avanza en la reconstrucción del hecho.