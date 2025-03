Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho inusual conmocionó a los vecinos de Pico Truncado en la tarde del lunes, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra el paredón de la Municipalidad. Aunque el incidente no dejó heridos, el suceso generó sorpresa y preguntas sobre las causas del accidente.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo saber que todo ocurrio el lunes, a plena luz del día cerca de las 14:00 horas, la tranquilidad habitual de la calle 9 de Julio e Irigoyen, en el corazón de Pico Truncado, se vio interrumpida por un estruendo que llamó la atención de los transeúntes. Un hombre, cuyo nombre no fue revelado, conducía un Chevrolet Corsa cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el paredón de la Municipalidad.

Según pudo saber este diario, el accidente, que ocurrió en una zona céntrica y transitada, rápidamente atrajo a curiosos y vecinos que se acercaron para ver qué había sucedido. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones graves, aunque el vehículo quedó con importantes daños materiales. Según testigos, el automóvil quedó varado en la vereda, lo que obligó al conductor a solicitar un camión grúa para retirarlo del lugar.

Personal de la División Comisaría Primera de Policía de Santa Cruz llegó al sitio minutos después del impacto. Tras dialogar con el conductor que no estaba en estado de ebriedad y constatar que no había heridos, los efectivos procedieron a retirarse, dejando el caso en manos de las autoridades competentes para determinar las causas exactas del siniestro. En el caso intervino el personal de Tránsito de la Municipalidad de la localidad del interior de la provincia. Como se dijo más arriba, se destacó que no hubo personas lesionadas por el hecho