En el marco del trabajo junto a los hospitales provinciales, la ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, junto a la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, concretaron una agenda de trabajo institucional en el Hospital de Pico Truncado con motivo de la presentación formal del nuevo director del establecimiento, doctor Marcelo Aguayo, acompañado por su equipo de gestión.

En la oportunidad, se abordaron proyectos como la mejora y adecuación edilicia, la adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento médico y tecnológico, además se hizo una revisión de los circuitos de provisión de insumos y control de stock.