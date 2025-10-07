Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del sábado comenzó con conmoción en Pico Truncado tras un violento episodio que puso en alerta a toda la comunidad. Tal como lo informó La Opinión Austral, el hecho tuvo lugar alrededor de las 7:20 de la mañana del sábado, cuando un llamado de emergencia alertó a la Comisaría Segunda de Pico Truncado sobre detonaciones en inmediaciones de Gobernador Gregores y Don Bosco, una zona transitada del sector oeste de la ciudad.

En cuestión de minutos, un móvil policial localizó una Toyota Hilux blanca, doble cabina, que coincidía con la descripción aportada por testigos. En su interior se encontraban tres hombres que, según las versiones iniciales, habrían estado involucrados en un ataque con arma de fuego contra el edificio del sindicato petrolero, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 43.

La rápida intervención policial permitió interceptar el vehículo y detener a sus ocupantes, quienes fueron trasladados en carácter de incomunicados y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Leonardo Pablo Cimini. Durante la requisa del rodado, los efectivos encontraron una pistola Bersa calibre 9 mm, con su cargador completo, una vaina servida del mismo calibre, un cuchillo con su vaina, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa. Todo fue secuestrado como parte de la investigación.

El arma que fue encontrada en la guantera de la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Horas más tarde, la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en tres domicilios vinculados a los detenidos. Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en calle Tucumán Oeste, barrio 30 Viviendas y calle Sarmiento, donde se secuestraron 33 municiones calibre 9 mm, cartuchos de distintos calibres, teléfonos celulares, una mira telescópica, herramientas, rollos de cable de cobre tipo sintenax, precintos plásticos y una chapa patente.

Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes se produjo en uno de los domicilios allanados: los efectivos encontraron una motocicleta Yamaha R1 de 1000c.c. con dominio adulterado y numeración irregular en el motor, situación que dio origen a una nueva línea de investigación por presunta adulteración de vehículo automotor.

A pesar del importante despliegue policial y de las pruebas recolectadas, el caso dio un giro en las últimas horas. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el juez interviniente dispuso la liberación de dos de los tres hombres detenidos. La decisión se basó en que “no se pudo probar” su participación directa en las detonaciones contra el edificio sindical. El tercer implicado, señalado como el presunto autor de los disparos, continúa detenido mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan definir su responsabilidad penal.