Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas en Pico Truncado. En horas de la tarde del lunes, una motocicleta impactó contra una camioneta Toyota Hilux en la intersección de Viamonte y Mariano Moreno, dejando como saldo daños materiales y la retención del rodado menor por falta de documentación reglamentaria.

Según informó la Dirección de Tránsito de la localidad, el choque se produjo cuando la motocicleta colisionó contra una de las puertas laterales de la camioneta. Si bien no trascendieron datos sobre lesiones de gravedad, las imágenes del lugar mostraron claramente los daños en el vehículo de mayor porte, lo que evidencia la fuerza del impacto.

Una de las puertas evidenció el daño. FOTO: CANAL ACTIVO

De acuerdo con las primeras pericias, todo indica que el conductor de la moto no habría advertido la presencia del otro vehículo en la intersección, lo que derivó en la colisión.

Tras el siniestro, personal de tránsito intervino de inmediato y procedió a controlar la documentación de los involucrados. Fue en ese momento cuando se constató que la motocicleta no contaba con los papeles reglamentarios exigidos por la normativa vigente, motivo por el cual se dispuso su retención preventiva.