Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La calma nocturna de Pico Truncado se vio interrumpida este viernes por un fuerte estruendo en la esquina de Mariano Moreno y Güemes, donde una motocicleta y una camioneta Renault Duster chocaron violentamente cerca de la 1:30 de la madrugada. El conductor del rodado menor resultó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, el siniestro se produjo en circunstancias que aún son materia de investigación. La motocicleta terminó seriamente dañada: perdió la rueda trasera y una de sus luces salió despedida, quedando sobre la vereda. En tanto, la camioneta Renault Duster sufrió daños en la parte delantera producto del impacto.

Tras el impacto, una de las ruedas de la moto se desprendió. FOTO: HD PICO TRUNCADO

El conductor de la moto, que circulaba solo al momento del choque, fue asistido por personal sanitario y trasladado al nosocomio local para una evaluación más completa. Testigos relataron que el hombre se encontraba consciente, aunque visiblemente dolorido. “Se escuchó un golpe muy fuerte, salimos enseguida y vimos la moto tirada”, comentó un vecino que vive a pocos metros del lugar.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, personal médico del Hospital Distrital y agentes de la Dirección de Tránsito, quienes se encargaron de señalizar el área y controlar la circulación vehicular mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Por su parte, el conductor de la Renault Duster fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, descartándose la presencia de alcohol en sangre. Sin embargo, las autoridades continúan trabajando para establecer las causas concretas del siniestro y determinar si alguno de los vehículos no respetó la prioridad de paso.