La justicia santacruceña dio un paso decisivo en una causa que lleva casi siete años de reclamos, idas y vueltas judiciales y una profunda herida abierta en la comunidad de Pico Truncado.

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz ordenó la detención de los tres hombres condenados por el homicidio de Jonathan Exequiel “Colo” Williams, ocurrido en noviembre de 2018, y dispuso que comiencen a cumplir de inmediato la pena de seis años de prisión que se les impuso en un fallo anterior.

La Cámara Criminal de Caleta Olivia, en cumplimiento de lo ordenado por la máxima autoridad judicial de la provincia, dispuso la inmediata detención de Cristian Gabriel Reyes, Isaac Omar Loi y Nicolás Leonel Herrera, condenados como coautores del delito de homicidio en riña bajo la figura de agresión, tipificada en el artículo 95 del Código Penal. Los oficios fueron girados a la División Comisaría Segunda de Pico Truncado, que concretó la medida. El cuarto imputado en la causa había recibido un tratamiento distinto en el proceso, lo que ya había generado controversias en su momento.

Tal como lo informó La Opinión Austral, en su momento, el caso se remonta a la madrugada del 27 de noviembre de 2018, cuando Williams, de apenas 20 años, fue brutalmente agredido durante una pelea multitudinaria. En ese contexto, recibió golpes con palos, piedras e incluso una pala. Gravemente herido, murió en la vía pública, en un episodio que la comunidad truncadense recuerda hasta hoy con conmoción.

En la época cuando se realizó el juicio, la familia de la víctima había hecho una conferencia de prensa junto a su abogado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde entonces, su familia y allegados batallaron por una condena ejemplar, convencidos de que la calificación de “homicidio en riña” no reflejaba la gravedad del crimen. La comparación con el caso de Fernando Báez Sosa surgió de inmediato en redes sociales y medios de comunicación: en ambos hechos, un joven fue asesinado en grupo, lo que generó un fuerte debate en torno a cómo la justicia encuadra legalmente estos episodios.

La Cámara Criminal de Caleta Olivia había dictado en su momento la condena a seis años de prisión, pero tanto las defensas como la querella apelaron. La causa llegó al Tribunal Superior de Justicia en abril de 2023. El 12 de septiembre de 2025, los jueces superiores rechazaron los recursos de casación de los defensores y dieron lugar parcialmente al planteo de la querella, representada por el abogado Alberto Luciani, en cuanto reclamaba la inmediata ejecución de la pena.

Caso “Colo” Williams: Los imputados Cristián Gabriel Reyes, Jorge Óscar Loi, Isaac Omar Loi y Nicolás Leonel Herrera. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El TSJ fundamentó su decisión en un punto clave: la presunción de inocencia cesa una vez declarada la culpabilidad en un juicio oral, que constituye -según el fallo- un “momento procesal de certeza”, incluso aunque queden recursos pendientes. Así, diferenciaron el derecho al recurso de la garantía de inocencia, y remarcaron que la sentencia condenatoria en sí ya tiene el peso suficiente para habilitar el cumplimiento de la pena.

En su resolución, el Tribunal Superior sostuvo que limitar la ejecución hasta la sentencia “absolutamente firme” es contradictorio con el diseño constitucional del proceso penal, donde el juicio oral ocupa un lugar central. Esta visión contrasta con la posición tradicional de muchos tribunales, incluida la propia Cámara Criminal de Caleta Olivia, que en su momento había optado por no ordenar la detención hasta tanto se resolvieran los recursos. En ese sentido, la Cámara dejó constancia de que su decisión anterior se apoyaba en jurisprudencia que sostiene que solo la sentencia firme constituye un título ejecutivo. Sin embargo, en esta oportunidad acató la instrucción del órgano superior.