Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A horas de la madrugada, cerca de las 04:45 horas, un hombre de 30 años, domiciliado en la calle Alem al 208 de la localidad de Pico Truncado, se presentó de forma espontánea en las instalaciones de la Comisaría Segunda para denunciar un hecho de robo ocurrido en su domicilio. Se trata de otra entradera en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, conoció el diario La Opinión Austral.

El ciudadano le relató a los efectivos policiales que, momentos antes de ir a la dependencia, se encontraba en su habitación junto a su pareja, cuando escucharon ruidos provenientes del sector de la cocina-comedor. Al levantarse a verificar, observó a dos hombres con los rostros cubiertos y vestidos de negro, de quienes aportó características físicas y vestimenta, que se retiraban rápidamente del lugar.

Tras la huida de los individuos, el damnificado constató la sustracción de un celular marca Samsung S23 Ultra, táctil, de color negro con funda rosada, y una notebook marca Acer Aspire 5 de color gris. Inmediatamente, utilizó otro teléfono para rastrear la ubicación del celular robado mediante la función de localización. La aplicación arrojó una ubicación en la intersección de las calles Doctor Kuester y Sarmiento.

Comisaría Segunda de Pico Truncado.

De esta manera, con esa información, personal policial que se encontraba cumpliendo el horario de turno en la seccional se dirigió al lugar junto con el hombre, quien activó la función de alarma sonora de la aplicación en su teléfono. Gracias a esto, lograron encontrar el celular sustraído debajo de escombros en una construcción, conoció este medio, a través de fuentes de la Policía.

Además, la secretaria de turno del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Pico Truncado, sede a cargo del juez Leonardo Cimini, fue informada del hallazgo y dispuso el secuestro del teléfono celular recuperado. Se realizaron las diligencias de rigor en el lugar del hallazgo en conjunto con personal del Gabinete Criminalístico. Sin embargo, la notebook sustraída aún no ha sido recuperada.

Finalmente, es necesario remarcar que esta situación ocurre en el marco de una ola de inseguridad que viene ocurriendo en la zona norte de la provincia santacruceña. Días atrás, una familia de la ciudad de Perito Moreno fue víctima del robo de dólares, situación por la que están detenidas tres personas; recientemente, otra familia de Caleta Olivia fue blanco de robo por parte de dos hombres armados que robaron dos celulares y le dieron una brutal paliza al denunciante.