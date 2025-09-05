Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En tiempos donde la actuación de las fuerzas de seguridad está bajo permanente escrutinio social, la capacitación y el fortalecimiento profesional se vuelven piezas fundamentales para garantizar un servicio acorde a los principios democráticos. En este marco, una jornada de formación en uso racional de la fuerza y prevención de la violencia institucional reunió a 64 efectivos policiales en la localidad de Pico Truncado, con el objetivo de reforzar herramientas legales y operativas que guíen su accionar diario.

La actividad, que se desarrolló el jueves desde la mañana hasta la tarde, combinó instancias teóricas y prácticas. Durante la primera parte de la jornada, el comisario inspector Juan Carlos Santana, abogado de profesión, junto con el comisario inspector Cristian Garay, licenciado en Seguridad Ciudadana, abordaron los aspectos legales que regulan el desempeño policial. En este sentido, se hizo hincapié en las facultades y obligaciones de los agentes, en los principios rectores que deben regir la aplicación de la fuerza y en el marco normativo que establece los límites de la actuación policial.

De la teoría a la práctica, los agentes capacitándose. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El encuentro puso en debate el concepto de “uso racional de la fuerza”, un eje central en la agenda de seguridad pública, que busca equilibrar la respuesta ante situaciones de riesgo con el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Según explicaron los capacitadores, el desafío radica en que cada intervención deba ser “necesaria, proporcional y legal”, evitando excesos que puedan derivar en casos de violencia institucional.

Por la tarde, la jornada tomó un cariz más práctico bajo la instrucción del comisario inspector Alejandro Ríos, especialista en defensa personal y tácticas especiales policiales. En esta instancia, los efectivos recibieron formación en técnicas de reducción, control y defensa personal, herramientas indispensables para enfrentar situaciones de conflicto sin necesidad de recurrir de inmediato a medidas extremas.

La combinación de teoría y práctica no fue casual. El objetivo fue dotar a los efectivos de un marco integral que contemple tanto la dimensión jurídica como la operativa, con miras a generar un cambio cultural dentro de la institución.