El paradero de Nayelly Lujan García Servin, la joven que a sus 15 años desapareció junto a su padrastro, marido de la madre y padre de sus tres hermanos menores, Juan Ignacio Esteban Apaza (35), sigue siendo un misterio y este 23 de octubre se cumple un año. Se mantienen vigentes las recompensas millonaria por datos que colaboren para dar con el paradero de las dos personas, y el alerta en los países de Bolivia y Paraguay.

Asimismo, el diario La Opinión Austral conoció detalles actuales de la causa que mantiene el vilo al país argentino. De acuerdo a lo que dieron a conocer fuentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, sede encargada de la investigación, “se tomaron muchas medidas y se está a la espera de informes de países limítrofes“. Y dieron a conocer que “el asunto es muy delicado por la particularidad del contexto en que se dio la desaparición”.

Juan Ignacio Esteban Apaza.

La desaparición de la adolescente junto a su padrastro

Aquel 23 de octubre en que la menor faltó a una clase de inglés y se fugó con el padre de sus hermanos en una camioneta Ford EcoSport blanca, pasaron por más de una docena de controles policiales y se instalaron en una provincia norteña o en uno de los países cercanos, según se desprende de la investigación. La búsqueda está a cargo del personal de la División de Investigaciones, pero no tuvo avances concretos.

A partir de la denuncia de la madre, Arcenia Servin, en la Comisaría Segunda, la Policía de Santa Cruz comenzó a trabajar para dar con el paradero de la menor. Luego de allanamientos en Pico Truncado y Caleta Olivia, una comitiva de la DDI viajó a Salta y llevó a cabo al menos tres allanamientos en viviendas de familiares de Apaza que arrojaron resultados negativos. Asimismo, los uniformados abocados a la búsqueda dieron con la camioneta en cercanías de la frontera con Bolivia.

Vecinos de la localidad durante la marcha.

Una búsqueda que no debe quedar en el olvido

Alumnos y el cuerpo de autoridades del Colegio Nº 45, establecimiento educativo al que asistía la adolescente antes de desaparecer, realizaron varias convocatorias para pedir justicia por la adolescente, pero recientemente no volvieron a manifestarse en relación a la búsqueda de la menor que, en julio pasado cumplió 16 años. El abogado de la madre, Alberto Luciani, había manifestado a La Opinión Austral que el Juzgado perdió mucho tiempo. “Demoraron un montón de tiempo en corroborar que la información brindada por la madre era verídica“, dijo, en relación a datos sobre el posible paradero.

Por otro lado, Arcenia, la madre, le había contado a este medio que en septiembre del año pasado había encontrado a su marido e hija en una situación comprometedora, y otra de sus hijas le había dicho que ellos dos “tenían algo y andaban juntos“. Esto llevó a la mujer a hacer la denuncia por presunto abuso sexual. “Estuvieron planeando todo y actuando normal antes de irse, nunca pensé que mi pareja me iba a hacer algo así, habiendo tantas mujeres y se llevó a mi hija”, había dicho la señora a La Opinión Austral con la voz quebrada.