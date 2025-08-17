Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del sábado, un accidente de tránsito interrumpió la tranquilidad en la calle San Martín, entre Urquiza y Mariano Moreno, en pleno centro de la localidad de Pico Truncado. Un automóvil Ford Focus y una camioneta Toyota Hilux colisionaron violentamente, resultando solo en daños materiales a los vehículos.

Según informaron las autoridades policiales y de tránsito a los medios locales, el conductor del Ford Focus fue sometido a un control de alcoholemia que reveló un nivel de 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

La camioneta Toyota Hilux.

Como resultado, el vehículo fue retenido y puesto a disposición del Juzgado de Faltas local. mientras tanto, la camioneta Hilux solo sufrió daños materiales. Los inspectores de tránsito realizaron las actuaciones correspondientes y coordinaron la liberación del área afectada, que permaneció parcialmente cerrada.

Este incidente subraya la importancia de conducir de manera responsable y respetar las normas de tránsito, especialmente en áreas céntricas donde el tráfico es denso y cualquier maniobra peligrosa puede tener graves consecuencias. Además, resaltan la importancia de evitar consumir bebidas alcoholicas.

