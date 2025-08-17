Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la noche del sábado, un accidente de tránsito interrumpió la tranquilidad en la calle San Martín, entre Urquiza y Mariano Moreno, en pleno centro de la localidad de Pico Truncado. Un automóvil Ford Focus y una camioneta Toyota Hilux colisionaron violentamente, resultando solo en daños materiales a los vehículos.
Según informaron las autoridades policiales y de tránsito a los medios locales, el conductor del Ford Focus fue sometido a un control de alcoholemia que reveló un nivel de 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.
Como resultado, el vehículo fue retenido y puesto a disposición del Juzgado de Faltas local. mientras tanto, la camioneta Hilux solo sufrió daños materiales. Los inspectores de tránsito realizaron las actuaciones correspondientes y coordinaron la liberación del área afectada, que permaneció parcialmente cerrada.
Este incidente subraya la importancia de conducir de manera responsable y respetar las normas de tránsito, especialmente en áreas céntricas donde el tráfico es denso y cualquier maniobra peligrosa puede tener graves consecuencias. Además, resaltan la importancia de evitar consumir bebidas alcoholicas.
