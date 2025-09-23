Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un operativo coordinado entre la Policía de Santa Cruz y la Justicia de Chubut, los efectivos policiales de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado detuvieron a Luis Alberto Alcaina, un ciudadano de 47 años que tiene domicilio en Comodoro Rivadavia, informaron fuentes policiales al diario La Opinión Austral.

Cabe destacar que el arresto ocurrió en el marco del cumplimiento de una comunicación procesal relacionada con una causa por robo agravado en la provincia chubutense y otra por robo en grado de tentativa en Santa Cruz. Tras su detención, fue trasladado a la capital nacional del petróleo, donde quedó a disposición del magistrado.

En la madrugada del sábado 20 de septiembre de 2025, a la 01:00 horas, personal de la DDI de la localidad antes mencionada, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, llevó a cabo un procedimiento judicial en el marco de la comunicación procesal NRO. 11319/2025, emanada de la Oficina Judicial de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia.

Personal policial que trabajó en la detención. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

La medida judicial se encuentra vinculada a la carpeta judicial caratulada “VIOLANTE GUSTAVO NICOLAS S/DCIA. ROBO AGRAVADO” (Nro. 16871, legajo de Investigación Nro. 135942) y sus acumulados Nro. 140.434, Nro. 140.712, Nro. 141.901. En este contexto, los efectivos de la DDI concretaron la detención de Alcaina, un hombre con domicilio en la calle Ramón Lorenzo 1903 del barrio Máximo Abasolo.

El hombre que fue detenido por los investigadores figura como involucrado en actuaciones judiciales que se instruyen en la Comisaría Segunda de Pico Truncado, por el delito de robo en grado de tentativa, bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la ciudad truncadense, que se encuentra a cargo del doctor Leonardo Pablo Cimini. Estuvo alojado en una dependencia local hasta el momento que se ordenó su traslado a la zona sur de la provincia de Chubut.

Una vez practicadas las diligencias administrativas de rigor y el correspondiente examen médico en las instalaciones del Hospital Distrital, la persona detenida fue trasladada y alojada en la Comisaría Primera de Pico Truncado, bajo estrictas medidas de seguridad.

Posteriormente, y conforme lo ordenado por la autoridad judicial, Alcaina fue entregado al Cuerpo de Infantería de la ciudad de Comodoro Rivadavia, para su traslado y alojamiento en una unidad policial de aquella jurisdicción, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Finalmente, es necesario destacar que, desde la Policía de Santa Cruz, hicieron hincapié en que el procedimiento se enmarca en el trabajo coordinado entre la fuerza de seguridad provincial y el Poder Judicial, garantizando la ejecución de medidas procesales requeridas por distintas jurisdicciones.