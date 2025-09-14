Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la noche del sábado en Pico Truncado se vio alterada por un accidente de tránsito que generó preocupación entre vecinos y transeúntes. Minutos antes de las 20 horas, un joven que circulaba en moto sufrió un fuerte choque al colisionar contra un automóvil que se encontraba estacionado en calle Roca, entre Urquiza y Pellegrini, en pleno sector urbano de la localidad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el motociclista perdió el control del rodado menor y terminó impactando de lleno contra el vehículo detenido. La violencia del golpe obligó a la intervención inmediata de efectivos de la Policía de Santa Cruz y de personal sanitario del hospital local, quienes acudieron rápidamente al lugar. El joven, cuya identidad no trascendió, fue trasladado de urgencia al centro de salud de la ciudad, donde permanecía bajo observación médica al cierre de esta edición.

Si bien todavía no se dieron a conocer detalles sobre el estado de salud del herido, fuentes policiales confirmaron que no hubo otras personas lesionadas. El vehículo involucrado solo presentó daños materiales en la parte trasera, mientras que la motocicleta quedó visiblemente deteriorada producto del fuerte impacto.