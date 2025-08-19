Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del lunes 18 de agosto del año 2025, alrededor de las 23:30 horas, la personal de la Policía de Santa Cruz de la localidad de Pico Truncado recibió un llamado telefónico solicitando su presencia en un domicilio de la calle 20 de Noviembre al 920. En el lugar se había hallado el cuerpo sin vida de una persona. El fallecido es un recolector de residuos, empleado de la Municipalidad.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer, identificada como pareja de la víctima, quien manifestó que, al no tener noticias del hombre, se dirigió a su domicilio. Al ingresar, encontró al ciudadano de 30 años sin signos vitales. La mujer intentó realizarle RCP, pero no logró reanimarlo.

Personal médico de guardia arribó al lugar y certificó el deceso. Se llevaron a cabo las diligencias de rigor junto con personal del Gabinete Criminalístico. El magistrado penal, doctor Leonardo Cimini del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, fue informado del hecho.

Finalmente, el diario La Opinión Austral conoció que se espera el resultado de la autopsia que se realizará en la ciudad de Caleta Olivia para determinar las causas del fallecimiento. El caso generó un profundo dolor en la comunidad.