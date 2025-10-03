Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La policía de Pico Truncado intervino en un caso de violencia familiar en una vivienda ubicada en la calle Mitre, tras recibir un llamado del centro de monitoreo, los efectivos se dirigieron al lugar y constataron la presencia de una mujer de 36 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja de 33, durante una discusión.

La mujer solicitó la presencia policial para poder retirarse con sus tres hijos menores. Ante la actitud agresiva de su pareja se procedió a su reducción y evacuación del lugar para resguardar la integridad física de la víctima y los menores. El hombre fue trasladado al nosocomio.

Mientras, la mujer fue trasladada a la Sección de la Mujer y Familia para radicar la denuncia. Posteriormente, el hombre en cuestión fue aprehendido y alojado en la dependencia policial. La secretaria dispuso que el ciudadano recupere su libertad una vez finalizados los plazos legales, previo fijar domicilio y ser notificado de la medida cautelar de prohibición de acercamiento.