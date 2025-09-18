Desapareció en el fondo del Río Santa Cruz la camioneta de los pescadores en Piedra Buena El rodado, una Fiat Strada, se deslizó hacia el agua tras quedar estacionado sin freno de mano ni cambio colocado. Prefectura Naval, Bomberos y Protección Civil continúan los operativos de rastrillaje, aunque hasta el momento no lograron dar con el vehículo.

Un insólito hecho ocurrió en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, donde una camioneta Fiat Strada de color negro desapareció en el fondo del Río Santa Cruz. El accidente se produjo en la tarde del miércoles, en la zona de chacras cercana a la Isla Pavón, cuando el vehículo quedó mal estacionado sin freno de mano ni cambio colocado y terminó deslizándose hasta el agua.

Según confirmaron fuentes policiales, al momento del incidente la camioneta no tenía ocupantes en su interior, por lo que no hubo personas lesionadas.

Tal como informó La Opinión Austral, el vehículo pertenecía a un grupo de pescadores que se encontraban en la Isla Pavón. De acuerdo con fuentes oficiales, algunos de ellos estaban alcoholizados y, en medio de un descuido, la camioneta terminó cayendo al río.

Aunque no hubo que lamentar heridos, el hecho generó una gran movilización de recursos de rescate y puso en alerta a la comunidad de Piedra Buena, acostumbrada a que la ribera sea un punto de encuentro para pescadores y familias.

Amplio despliegue de búsqueda

Tras la alerta emitida por el Centro de Monitoreo de Piedra Buena, se montó un operativo en el que participaron la Comisaría Segunda, Prefectura Naval Argentina, la División de Bomberos, Protección Civil Municipal y el Departamento de Operaciones Rurales (D.O.R.).

Las tareas incluyeron rastrillajes visuales sobre la costa, recorridas en lancha y la utilización de un dron para sobrevolar la zona del accidente. Pese al despliegue, los equipos no lograron ubicar la camioneta en las primeras horas.

Solo daños materiales, pero gran preocupación

Las autoridades confirmaron que se trata únicamente de daños materiales, ya que no había personas dentro del vehículo al momento del siniestro. Sin embargo, destacaron que la fuerte corriente del Río Santa Cruz dificulta las tareas de búsqueda y recuperación del rodado.

La Policía y Prefectura Naval reiteraron la necesidad de extremar precauciones al estacionar vehículos en zonas ribereñas, especialmente cuando se trata de áreas utilizadas para pesca o recreación.

La búsqueda sigue activa

Hasta el jueves pasado el mediodía la camioneta aún no había sido localizada. Los trabajos de búsqueda continuarán durante la jornada con la participación de todas las fuerzas intervinientes, que analizan sumar nuevos recursos técnicos para rastrear el fondo del río.

Mientras tanto, se dispuso un operativo de seguridad preventiva para mantener despejada la zona y evitar riesgos a los vecinos que circulan por el sector.