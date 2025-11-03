Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado miércoles 29 de octubre, el equipo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Poico Nuque de Piedra Buena, dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, realizó el segundo encuentro de fortalecimiento familiar, en coordinación con el Hospital Local y las áreas de Nutrición, Salud Comunitaria y Vacunación.

Durante la jornada, se abordaron de manera colectiva temas relacionados con el bienestar de la primera infancia y el acompañamiento a las familias, como el vínculo afectivo, la importancia de una alimentación saludable en los primeros años, la correcta manipulación de alimentos y la desmitificación de conceptos sobre la vacunación y la libreta sanitaria.

En este marco, la directora del CDI, Sara Ruiz, destacó: “Es fundamental fortalecer los vínculos con las familias y la articulación con las áreas locales, para así abrir las puertas de la institución y lograr un abordaje integral. De esta manera, garantizamos derechos en el acompañamiento en la crianza de nuestra primera infancia”.

El encuentro del CDI Poico Nuque abordó vacunas y hábitos saludables en la primera infancia. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Ruiz invitó además a la comunidad a participar del taller del mes de noviembre, un espacio formativo en el que se trabajarán temas relacionados con el establecimiento de límites, la gestión de emociones y la implementación de una crianza respetuosa, promoviendo el desarrollo integral de las infancias y el fortalecimiento de los lazos familiares.