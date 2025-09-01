Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente ocurrido en la tarde del domingo encendió las alarmas en la Ruta Provincial N°17, a pocos kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Un vehículo que circulaba por un tramo de ripio húmedo terminó volcado sobre la banquina, generando la intervención inmediata de efectivos policiales, bomberos y personal de salud. Afortunadamente, la conductora no sufrió lesiones de gravedad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se registró cerca de las 14:40 horas, cuando desde Protección Civil Municipal se dio aviso de un siniestro vial en cercanías de la intersección con la Ruta Provincial N°288. De manera rápida, se desplazaron al lugar unidades de la División Comisaría Segunda y del Cuartel 15 de Bomberos de Piedra Buena, especializadas en rescate y salvamento, con el objetivo de asistir a las posibles víctimas y asegurar la zona.

Al llegar, los equipos constataron que un Renault Sandero se hallaba volcado sobre su techo, a la vera de la calzada. Lo llamativo fue que en el interior no se encontraba ninguna persona, por lo que se realizó una inspección preventiva para descartar pérdidas de combustible o riesgo de incendio. Recién después se pudo confirmar que la conductora, una mujer mayor de edad, había logrado salir por sus propios medios y se encontraba fuera de peligro.

Según relató la propia protagonista del accidente, perdió el control del rodado a causa de las condiciones del camino: el ripio húmedo y resbaladizo la desestabilizó hasta hacerla derrapar y volcar. Aunque fue asistida en el lugar por personal médico, luego fue trasladada al hospital local para una revisión preventiva, que determinó que no presentaba lesiones de consideración.

La intervención preventiva de bomberos fue clave para asegurar la escena y evitar que el vuelco derivara en una situación mayor. Se trabajó especialmente en neutralizar riesgos de combustión y ordenar la circulación en la zona, dado que la Ruta Provincial N°17 es utilizada con frecuencia por transportistas y vecinos que se dirigen hacia la Ruta 288.