La madrugada de este miércoles en la localidad de Piedra Buena estuvo marcada por un nuevo hecho de inseguridad que sacudió al comercio céntrico “El Nano Pub”. Dos individuos ingresaron al local y se llevaron dispositivos electrónicos, bebidas alcohólicas y alimentos. El caso generó alarma entre comerciantes y vecinos, aunque horas más tarde la Policía logró dar con los sospechosos.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el robo se produjo entre las 4:39 y las 4:50 de la madrugada, cuando los delincuentes irrumpieron en el establecimiento aprovechando la quietud de la noche. Según denunciaron los propietarios, entre los elementos sustraídos se encontraban un teléfono celular Samsung de color negro —utilizado habitualmente para recibir pedidos—, una tablet de la misma marca en tono gris, además de bebidas alcohólicas y alimentos de uso diario, como pan de miga.

La imagen de los delincuentes circuló rápidamente a través de las redes sociales eso fue esencial para que los ubiquen.

Las cámaras de seguridad y los testimonios permitieron reconstruir parte del accionar de los ladrones, quienes vestían camperas largas —una de color verde oscuro y otra gris—, además de pantalones y zapatillas deportivas. Uno de ellos, según se describió, llevaba calzado negro. La imagen de los delincuentes circuló rápidamente a través de las redes sociales, ya que los propios dueños del local publicaron un mensaje solicitando la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables.

“Lamentablemente, esta vez nos tocó a nosotros”, escribieron en un posteo que se viralizó en cuestión de horas. Allí también expresaron su enojo y su preocupación por la reiteración de estos hechos en la localidad, al tiempo que agradecieron de antemano cualquier dato que pudiera ayudar a dar con los malvivientes. La reacción de comerciantes y vecinos no se hizo esperar: numerosos mensajes de solidaridad llegaron al pub, acompañados de advertencias sobre la vulnerabilidad que atraviesan los negocios de la zona.

El hecho, sin embargo, no quedó impune. Personal de la Comisaría Primera de Piedra Buena intervino de inmediato y logró identificar a los presuntos responsables en el transcurso de la mañana. Si bien hasta el momento no trascendió con precisión si los objetos robados fueron recuperados, desde el comercio confirmaron que los delincuentes habían sido localizados y agradecieron a la fuerza policial por la rápida actuación. “Queremos dar las gracias a todos los que nos ayudaron y aportaron información. En momentos así, el apoyo de la comunidad hace la diferencia”, remarcaron en un comunicado posterior.