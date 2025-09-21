Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo accidente en la Ruta Nacional N° 3 volvió a encender las alarmas este sábado a la altura del kilómetro 2349, en cercanías de Comandante Luis Piedrabuena. Un vehículo terminó volcado sobre la banquina y motivó la rápida intervención de la División Cuartel 15° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, que acudió de inmediato tras recibir el aviso de emergencia.

La secuencia ocurrió en horas de la tarde, cuando la conductora de un automóvil, por razones que aún no fueron informadas, perdió el control del rodado y terminó despistando hasta quedar volcado. El hecho, que generó preocupación entre quienes circulaban por la transitada ruta, pudo haber tenido consecuencias más graves de no ser por la fortuna de que la mujer logró salir por sus propios medios antes de que llegaran los equipos de rescate.

Al arribar al lugar, tres efectivos de Bomberos constataron que la conductora estaba fuera de peligro y bajo la atención del personal médico del hospital local, que se hizo presente para asistirla. Según los primeros reportes, no sufrió heridas de gravedad, aunque fue trasladada para una evaluación más detallada a fin de descartar cualquier complicación posterior.

Según pudo saber La Opinión Austral, la tarea de los bomberos se concentró en asegurar el área para evitar nuevos riesgos en la circulación, dado que el rodado quedó sobre la banquina a pocos metros de la calzada principal. Una vez controlada la situación y constatado que no había peligro de incendio ni de derrames de combustibles, los efectivos retornaron a su base sin novedad.