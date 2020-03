Desde la organización de Enfermedades Poco Frecuentes (EPF), que integra el papá de Nadia Cid, Adolfo, tuvo una iniciativa que busca generar conciencia sobre la donación de órganos. El mural lo harán en inmediaciones del Boxing Club, en vísperas de la actividad prevista para este 10 de marzo.

“La idea nació de la organización, se pusieron de acuerdo y fueron al Boxing, que prestó dos paredes para hacer el mural, que será el logo de Enfermedades Poco Frecuentes y el logo de ‘Los órganos no van al cielo’”, detalló Nadia a La Opinión Austral.

La actividad está enmarcada en las acciones que vienen desarrollando desde la organización, teniendo en cuenta que el 10 de marzo tienen prevista una importante iniciativa con la misma finalidad: concientizar.

El evento del martes se hará en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín. Desde las 10 de la mañana y hasta las 16 horas estarán ubicados frente a la sucursal del Correo Argentino entregando folletería y formularios del INCUCAI, a través de los cuales la comunidad podrá convertirse en donante y, de esta manera, formar parte del Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación.

Es importante resaltar que tras la implementación de la Ley Justina, todos somos donantes salvo que, en vida, dejáramos expresa la voluntad de no donar.

“La Ley Justina dice que todos somos donantes si no hay nada escrito, pero si alguna vez una persona dejó su intención de no donar, se toma en cuenta y se mantiene la voluntad expresa. Entonces, ante la duda, no está de más acercarse al correo y firmar. Quizás, alguna vez, dejamos algo escrito o firmado y no lo recordamos”, explicó Adolfo.

La donación de órganos está en agenda hace tiempo y tomó relevancia con el trasplante bipulmonar que atravesó Nadia Cid en diciembre del año pasado, tras luchar contra una enfermedad poco frecuente que, finalmente, derivó en la intervención en la Fundación Favaloro.

Adolfo, su papá, destacó que la concientización es mucho mayor que en años anteriores, cuando poco se hablaba del tema. Sin embargo, consideró que hay varias cuestiones a tener en cuenta al hablar de enfermedades poco frecuentes, ya que, como señaló previamente, nuestra provincia no cuenta con especialistas y los pacientes deben ser derivados a centros específicos para que las patologías sean detectadas y tratadas a tiempo.