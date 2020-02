Los docentes no quieren pagar 40 pesos por hora y hay polémica. Comerciantes salieron al cruce y todos los que trabajan en el centro también. Bronca generalizada por el excesivo valor. ¿Y el arreglo de las calles? ¿Qué implementaron los supermercados con sus estacionamientos? La ‘Muni’ fue tajante: todos tienen que pagar.

La tarifa del estacionamiento medido está en la mira nuevamente tras el pedido de ADOSAC hacia el intendente Pablo Grasso para que sus afiliados queden exentos del pago, entendiendo que el valor es alto en relación a las horas que permanecen muchos de los docentes en el radio céntrico de la ciudad.

“Nadie quiere pagar 40 pesos la hora. Es un caos el centro”, apuntó una comerciante. Foto: (José Silva).

A ello se sumaron comerciantes que tienen sus locales en pleno centro y, tanto sus empleados como clientes, no quieren abonar la suma por considerarla excesiva. “Nadie quiere pagar eso”, indicaron a La Opinión Austral.

El pedido del gremio docente abrió la grieta entre quienes se preguntaron si el reclamo es justo o es injusto, teniendo en cuenta que el valor de la tarifa impacta en el bolsillo de todos por igual. Desde ADOSAC argumentaron que se trata de “golpe” al salario para quienes dictan clases durante varias horas.

Automovilistas critican que para pagar, tienen que buscar a los “pibes” del SIPEM.

FOTO: (JOSÉ SILVA).



Con el inicio del ciclo lectivo 2020, el retorno de quienes salieron de vacaciones y la vuelta de la rutina para los comercios, resurgió la polémica.

Desde el SIPEM consideraron que el reclamo del gremio es “justo”, pero encontraron algunas ambigüedades. Rodolfo Vanini, del Departamento de Servicio de Estacionamiento Municipal, señaló previamente: “Yo no voy a decir que el reclamo de ellos no tiene justificación, porque sí la tiene, como también la del comerciante o la del frentista”.

¿Qué dicen los comerciantes al respecto?

En este sentido, comerciantes también se sumaron a la polémica al señalar que “nadie quiere pagar” ese valor. Es importante señalar que para los dueños de comercios existen distintos abonos que pueden tramitar en el SIPEM. Uno de ellos es el abono de 3 mil pesos mensuales que puede pagar cada empleado que así lo requiera, como también cada frentista. En el caso de los titulares de comercios, el abono es de 2 mil pesos.

“Es un caos, en mi caso tengo comercio en pleno centro y no se sabe hasta dónde conviene, porque nadie quiere pagar eso. Si yo estoy ocho horas, en el caso de cualquier empleado ni hablar”, apuntó la dueña de un comercio ubicado en avenida San Martín, esquina Kirchner.

Además, señaló que muchas veces acarrea cosas pesadas o insumos para el local y, por cuestiones de comodidad, debe estacionar cerca del comercio y descartar el playón del SIPEM.

Sobre qué alternativas emplea para eludir la tarifa, detalló: “En mi caso, lo más práctico es usar la playa de estacionamiento, pero con esos abonos para comerciantes antes no te dejaban entrar ahí y por la mañana no conseguís lugar afuera, es imposible. Así que es ridículo pagarlo para estacionar lejos igual y andar buscando”.

Los encargados del cobro “no están atentos, hay que perseguirlos”, apuntan los vecinos. FOTO: (JOSÉ SILVA).

En contraparte, otro comerciante, propietario de una reconocida juguetería, indicó: “Para mí, los docentes, al igual que el resto de los laburantes, deberían pagar. O bien nadie debería pagar. No hay ninguna razón para que un docente que trabaja en el centro no pague y un empleado de un comercio, un juzgado, un banco, o lo que sea, sí lo pague”.

Apuntó, en tanto: “Lo que no entiende la gente es que no es un impuesto. Es una medida para que la gente no estacione en la avenida principal y deje el auto todo el día ahí. Para mí, el estacionamiento medido sólo perjudica, no hay ningún beneficio como está planteado”.

Agregó a ello: “Desde mi punto de vista, lo que debería haber son medidas adicionales, como playas de estacionamiento, obligación de poner estacionamientos a las entidades públicas, edificios, etcétera”.

Concluyó, en relación a ello: “Hoy el centro está lleno de empleados municipales, de la provincia y de los comercios, y toda esa gente deja el auto parado en la avenida Kirchner 8 o 9 horas al día”.

¿Podrían pedir los comerciantes lo mismo que pidieron desde ADOSAC?

Un ex funcionario del área de Comercio Municipal señaló, en diálogo con el medio, cuando se le consultó por la posibilidad de eximir a clientes del pago de estacionamiento, tema que surgió a raíz de la polémica, que la queja de los comercios es “inentendible”.

Sostuvo que “es una locura” que los dueños de comercios pidan que se exima a clientes del pago. Otra arista a tener en cuenta son las dársenas públicas en la ciudad, ya que muchos comercios colocan carteles que determinan que está prohibido estacionar.

El ex funcionario indicó: “Se quejan porque, además, está el tema de las dársenas. Hasta ahora son públicas, así que no es legal poner un cartel de ‘prohibido estacionar’. Eso es ilegal”.

La excepción de las dársenas sólo aplica para entidades oficiales, como bancos, Gendarmería o juzgados. Se trata de un trámite que se realiza en la oficina del SIPEM, donde pueden solicitar la excepción para tener un lugar delimitado y específico.

“Los comerciantes piden que se le dé estacionamiento gratis a los clientes. Es una locura”, apuntó.

En tanto, el ex funcionario mencionó a los supermercados y la modalidad del cobro del estacionamiento. Ya que, por ejemplo, no se abona sólo en dos casos: si la compra es igual o superior a 300 pesos y el tiempo de permanencia es menor a dos horas o si no se efectúa la compra y su permanencia es inferior a 15 minutos.

En tanto, se abona el estacionamiento en tres casos: si la compra es superior a 300 pesos y el tiempo de permanencia es superior a dos horas, donde se abona el excedente, si la compra es inferior a 300 y la permanencia es superior a los 15 minutos y, por último, si no se efectúa la compra y la permanencia es superior a 15 minutos.

Sobre ello, el ex funcionario indicó que “es una locura porque están obligados a tener estacionamiento gratuito para clientes, no pueden cobrarte porque tardaste menos o más, además buscaron al excusa de que lo recaudado va a parar a la Cruz Roja y, peor aún, el pago del estacionamiento es sólo en efectivo, es ilegal, tienen que tener todos los medios de pago”.

La palabra de vecinos: ¿qué esperan de un municipio que cobra esa tarifa?

Además de docentes, comerciantes y clientes, el radio céntrico es el lugar de mayor concentración para vecinos que trabajan en distintos establecimientos y, día a día, deben abonar la suma.

Por el cobro que realiza el municipio, según señaló al medio un vecino que trabaja en un ente estatal, “lo mínimo que esperamos es que las calles y veredas estén en condiciones, no puede ser que las baldosas estén rotas, que siga habiendo baches en avenidas, es una locura”.

Otra vecina que reside en la calle Zapiola indicó que “no se ve reflejado lo que te cobran en la mejora del municipio” y apuntó: “Por ejemplo, el bulevar de la avenida San Martín está destruido, no tiene césped, no se riega. Si al menos viéramos mejoras en las calles y veredas, quizás valdría la pena pagar ese estacionamiento, pero así no se puede”.

Desde el SIPEM: “Le pido paciencia a la gente, se va a ver reflejado el trabajo”

Consultado por los reclamos de ADOSAC, de comerciantes y de vecinos, Vanini pidió a los vecinos que tengan “paciencia” porque “vamos a tener la ciudad que todos queremos”. Además, apuntó a cómo se trabaja en otras ciudades que tienen estacionamiento medido.

Vanini indicó: “Lo que queremos es eso, que el tránsito en el centro esté ordenado. Si nosotros estamos con el reclamo de ADOSAC, de vecinos, de comerciantes y de la gente común, entendemos que necesitamos tener un ordenamiento del tráfico”, remarcó Vanini, quien además apuntó: “Vamos a otra ciudad y ahí pagamos sin chistar”.

Mencionó, en tanto, las alternativas para “paliar” el valor de la tarifa: “Nosotros de parte del municipio tenemos las obleas de estacionamientos mensuales, que es un canon que se paga así sea comerciante, frentista o la opción del estacionamiento libre. Vienen, sacan la oblea y con eso contrarrestan el costo que significa estacionar todos los días en su lugar de trabajo”.

Apuntó, al respecto: “Estoy de acuerdo con que haya reclamos, pero tenemos que entender que tenemos que ordenarnos y estar acordes a los cambios que vienen. La idea es, en un futuro próximo, modificar el sistema y modernizarlo”, resaltó Vanini.

Sobre el reclamo de vecinos que no ven reflejados sus impuestos en la ciudad, el encargado del Departamento de Servicio de Estacionamiento agregó: “El Municipio está empezando a trabajar y se está moviendo. La gente está trabajando todo el día, escuchamos el reclamo de vecinos, sé que por ahí es muy pronto, pero puedo decir que lo van a ver reflejado en la ciudad”.

Asimismo, Vanini remarcó: “Le pido a la gente que tenga paciencia, que va a ver reflejado el trabajo en la ciudad, por el momento se está trabajando en todos los lugares, así que el vecino lo va a ver. Es cuestión de tiempo porque la gestión comenzó el 10 de diciembre, pero hay muchas cosas que se están haciendo. Vamos a tener la ciudad que tantos queremos y, por el momento, hay que tener paciencia”.