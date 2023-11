A 12 cuadras de distancia, hallan asesinados a balazos a dos hombres en José C. Paz

Dos hombres fueron encontrados asesinados a tiros a unas doce cuadras de distancia entre uno y otro en un barrio del partido bonaerense de José C. Paz, y los investigadores descartaron que ambos homicidios tuvieran relación entre sí, informaron fuentes policiales.

Uno de los hechos ocurrió esta madrugada en las calles Fray Centeno y Managua, del barrio Frino, y el otro se produjo horas antes en Niels Finsen y Uspallata, de ese partido del noroeste del Gran Buenos Aires.

Los investigadores aseguraron que el crimen de esta madrugada tuvo como víctima a Pablo Alejandro Flurin (48), cuyo cadáver fue hallado en la vía pública por un vecino que de inmediato dio el alerta al teléfono 911 y concurrieron al lugar efectivos de la comisaría 2a. de José C. Paz, en barrio Frino.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que Flurin presentaba un disparo en su omóplato del lado derecho que le había ocasionado el deceso de manera inmediata.

Tras un trabajo de investigación, la SubDDI de José C. Paz aprehendió en las últimas horas tras un allanamiento a dos sospechosos mayores de edad que, presuntamente, mantuvieron una discusión con la víctima.

En tanto, el otro homicidio sucedió ayer por la noche en las calles Niels Finsen y Uspallata, a doce cuadras de distancia del hecho anterior.

Allí, otro llamado al número de emergencias 911 alertó al Comando de Patrulla porque había en plena vía pública el cadáver de un joven, llamado José Antonio Gerez (28).

El muchacho recibió un balazo en el cráneo que le causó la muerte casi en el acto.

Los pesquisas de la SubDDI local relevaron las cámaras de la zona y establecieron que el crimen ocurrió tras una discusión con un familiar de la víctima y otro hombre.

La Policía detuvo a los dos sospechosos y secuestró un revólver Tala calibre .22.

Ambos homicidios son investigados por personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada en Malvinas Argentinas, Departamento Judicial San Martín.

En las próximas horas todos los aprehendidos serán indagados por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". (Télam)