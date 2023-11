A 9 años de un femicidio, la familia de la víctima denuncia que el prófugo está oculto en Jujuy

Familiares de Sabrina González, la mujer de 35 años que hace nueve fue asesinada a golpes y de una puñalada por la espalda en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, denunció que la entonces pareja de la víctima y principal sospechoso del crimen, por quien el Gobierno bonaerense ofrece una recompensa, está oculto bajo otra identidad en la provincia de Jujuy y reclama que la policía vaya a detenerlo.

"Nosotros pudimos saber que el femicida está en la provincia de Jujuy con otra identidad. Hicimos averiguaciones de todo tipo y nos pusimos todo al hombro para lograr que lo atrapen", aseguró Daira, una de las hijas de la víctima, en diálogo con Télam, luego de que el pasado 5 de noviembre se cumplieran nueve años del femicidio.

"En la fiscalía nos dicen solamente está que trabajando la Policía Federal Argentina (PFA) en la búsqueda, pero no supimos nada más del caso. Hace nueve años mataron a mi madre, queremos que se active la investigación y la búsqueda. No queremos que a otras mujeres les pase lo que pasó a mi mamá", agregó la mujer, quien al momento del hecho era una adolescente de 16.

Daira recordó que el principal acusado del hecho, Antonio José Castellanos (40), dejó en la casa una nota dirigida a su madre que decía "flaca me fui", en lo que se cree que fue una falsa pista para desorientar a los investigadores.

"Hubo una discusión, ella se quiso ir y él la mató de una puñalada. Le dio una puñalada por la espalda, la dejó tirada en el piso, cerró la puerta y dejo una carta como para desorientar", aseguró la hija de la víctima a esta agencia.

La causa por el femicidio de González está a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien encomendó la búsqueda del sospechoso a la PFA.

En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tiene activo el ofrecimiento de una recompensa de 5.000.000 de pesos para quienes aporten datos sobre el paradero de Castellanos que lleven a su detención.

Para ello, quienes tengan y quieran dar información pueden hacerlo bajo reserva de identidad comunicándose al teléfono 0221-4293015.

El femicidio fue cometido el 5 de noviembre de 2014, alrededor de las 5, en la vivienda del padre de Castellanos, ubicada en la calle Zado 5347, de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, en el suroeste del Gran Buenos Aires.

La víctima trabajaba en un centro médico de la Unión Obrera Metalúrgica en Ramos Mejía, vivía con sus tres hijos de 14, 16 y 18 años y estaba en una relación de pareja y convivencia con Castellanos desde hacía ocho meses en un domicilio del barrio Vernazza, también de Virrey del Pino.

Los voceros determinaron que la relación entre González y Castellanos había ido desgastándose debido a las constantes discusiones, por lo que la mujer empezó a conversar con él sobre la posibilidad de separarse.

En medio de ese proceso, y debido a inconvenientes domésticos en la casa donde vivían, la pareja se mudó unos días a la casa del padre del ahora prófugo, aunque por la situación que estaban atravesado González, por seguridad, mandó a sus tres hijos a vivir unos días a la casa de sus padres, y sólo ella se fue con Castellanos.

Dos días después, en medio de una discusión iniciada en el domicilio del padre del acusado, la mujer fue asesinada a golpes y de una puñalada por la espalda.

Fueron los vecinos quienes al escuchar gritos procedentes de esa vivienda llamaron a la línea de emergencias 911, por lo que una patrulla con efectivos de la Jefatura Departamental La Matanza arribó al lugar.

La hermana de Castellanos, que había ido a visitar a su papá, vio el cuerpo del González tirado en una habitación y permitió el acceso de la policía, que cuando ingresó al inmueble ya no encontró al agresor.

En el marco de la investigación llevada a cabo por el fiscal Arribas se llegó a Castellanos como el principal sospechoso y se ordenó su arresto, aunque a nueve años del femicidio se mantiene prófugo.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal Arribas, tras la denuncia sobre la posibilidad de que el fugitivo esté en Jujuy, convocó a los familiares de González para que precisen los datos que tengan y orientar así la búsqueda encomendada a la PFA.

(Télam)