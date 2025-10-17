Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Han pasado 643 días desde aquella madrugada que marcó a la ciudad de Río Gallegos. Eran cerca de las cinco y media de la mañana del 22 de febrero de 2024 cuando un violento impacto sacudió la intersección de Juan B. Justo y Vélez Sarsfield.

Una camioneta, conducida por un joven de unos veinte años, chocó de lleno contra un Volkswagen Bora en el que viajaban cinco personas. En el asiento trasero, del lado izquierdo, iba Soledad Maidana, de 26 años, quien perdió la vida en el acto producto de las graves lesiones sufridas.

Soledad era una joven muy querida en el ámbito laboral y social. Se desempeñaba como subayudante en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), pero también había prestado servicios en el Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) y como voluntaria en el Ejército Argentino. Su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio fueron destacados por familiares y compañeros de trabajo tras su fallecimiento.

La tapa de LOA el día después del incidente fatal.

De acuerdo con los primeros informes periciales, el Bora fue impactado por la camioneta a alta velocidad. El golpe se produjo del lado donde viajaba Soledad, lo que le provocó heridas fatales: una botella se incrustó en su pecho y le causó la muerte inmediata. Sus acompañantes sufrieron lesiones de consideración, aunque lograron sobrevivir tras recibir atención médica en el Hospital Regional.

Ivar Simon Martens fue imputado de homicidio por chocar con su camioneta la parte izquierda de un auto donde murió Soledad Maidana. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En la camioneta viajaban Ivar Simon Martens, de unos 20 años, y una joven acompañante. Ambos resultaron heridos, aunque el conductor se llevó la peor parte, con fracturas en la cadera y otras lesiones de gravedad.

Luego de permanecer internado varios días, Martens fue dado de alta y trasladado a su domicilio, donde continuó su recuperación bajo custodia policial. El juez de Instrucción N° 2, Fernando Zanetta, dispuso entonces su prisión domiciliaria, atento a la imputación por homicidio y lesiones graves.

Soledad Maidana viajaba en el asiento de atrás junto a la puerta donde impactó la camioneta que conducía Ivar Martens. FOTO LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Con el correr de los meses, la causa avanzó en el fuero judicial hasta ser elevada a juicio. Según confirmaron fuentes consultadas por este medio, el debate oral comenzará el 26 de noviembre en la sede de la Cámara Oral de Río Gallegos a partir de las 9 de la mañana. El tribunal estará integrado por los jueces María Alejandra Vila y Jorge Yance, junto a un vocal subrogante. La fiscal de Cámara será Verónica Zuvic, quien representará al Ministerio Público Fiscal durante las audiencias.

Familiares de Soledad Maidana en los izamientos dominicales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a la defensa, estará a cargo del abogado Jesús María Moroso, mientras que la representación de la familia de la víctima permanece en incertidumbre, dado que el profesional que oficiaba como querellante renunció tiempo atrás.

El eje del debate estará centrado en determinar si Martens actuó con dolo eventual, una figura penal que implica que el acusado, aun sin intención directa de causar la muerte, asumió el riesgo de hacerlo al conducir de manera temeraria. En este punto se concentrarán las pericias técnicas, los testimonios y las reconstrucciones del hecho, que podrían definir el rumbo de la sentencia.