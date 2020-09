A dos meses de la Cámara Gesell, las familias de las víctimas de abuso sexual siguen esperando novedades

A dos meses de la Cámara Gesell realizada a las niñas víctimas de abuso infantil por parte del ex concejal Emilio Maldonado, habló en exclusiva con LU12 AM680 y FM Láser 92.92 Río Gallegos, Máximo Ulloa, abogado de la segunda denunciante.

Actualmente, en la capital provincial la justicia no está en actividad por el brote de Covid-19. En este contexto, el letrado sostuvo que es necesario "que se haga justicia lo más rápido posible".

"La justicia, a través de resoluciones, viene prorrogando la feria judicial en la que se encuentran", se lamentó el abogado. Cabe destacar que la Feria Judicial Extraordinaria será hasta el 13 de septiembre.

Las denuncias

La primera denuncia realizada contra el ex concejal de Río Gallegos se efectuó el pasado 20 de junio.

La madre de la niña contó en LU12 AM680 que en medio de una crisis de llanto "mi hija me dijo que (Maldonado) la tocaba". Luego de tomar conocimiento de lo que le había sucedido a su hija, decidió ir a la Comisaría de la Mujer y seguidamente a la Seccional Sexta donde dio declaraciones.

En el acta judicial consta que la niña manifestó que el ex edil "la manoseaba y frotaba su mano en sus partes íntimas", hecho que se repitió al menos cinco veces desde septiembre de 2019, durante las visitas de Maldonado a la madre de la menor con quien mantenía un vínculo de amistad.

La segunda denuncia tuvo lugar días después. Al momento del hecho, en abril de 2018, la niña tenía 10 años y había acompañado a su padrino (Maldonado) a la casa que estaban cuidando en el barrio San Benito y cuando quedaron solos, él le habría pedido que se sentara encima suyo. El ex edil era el mejor amigo del padre de la niña.

Una vez que trascendió la primera denuncia de abuso infantil hacia el político, la familia de la nena decidió presentarse en la Comisaría Sexta y radicar la denuncia.

El letrado afirmó que "las familias se están relacionando, las madres se empezaron a juntar y que se respalden entre ellas, me parece válido".

Ulloa dijo que "los informes que realizan los profesionales a cargo no fueron entregados, y si fueron entregados todavía no tenemos acceso al expediente porque no está habilitada la feria".

"Todo lo que es tema de abusos sexuales vienen frenados, hay un reglamento interno del Poder Judicial en donde estos casos no están contemplados para habilitar la feria", apuntó Ulloa.