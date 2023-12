Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

San Julián ya no es lo mismo desde julio del 2019. Un brutal femicidio que todavía no fue esclarecido flota por toda la localidad por el miedo de cruzarse con un asesino.

Se trata del caso de Zulma Malvar, la médica obstetra que fue atacada en el interior de su vivienda y luego asesinada en el patio trasero. Desde aquel 22 de julio, todo cambió porque la comunidad no se cansa de pedir justicia y esto se ve reflejado hasta en los murales que quedaron como testigos de la lucha que la gente lleva adelante.

La causa es llevada adelante por el juez Ludovico Pio Pala y Alejandro Victoria como fiscal. Las autoridades agotaron todas las líneas de hipótesis en torno al caso pero, como si se tratara del primer día, hoy a más de cuatro años y medio del cruento femicidio, no hay novedades respecto de la identidad del autor del mismo.

Tal como lo informó La Opinión Austral, hubo varios sospechosos. Desde familiares de la víctima hasta ex compañeros de trabajo pero nada firme. Uno de ellos fue Alejandro Jodar, hijo de Zulma quien -desde quedó descartado como sospechoso- se puso la lucha para saber que pasó con su madre al hombro. Incluso fue imputado por daños por unas pintadas que habría realizado en el Juzgado de Instrucción de la ciudad que lleva adelante la causa y que, casualmente, era el lugar de trabajo de Alejandro.

Hace poco hubo novedades en el caso cuando se supo que finalmente sobreseyeron a HI, un ex compañero de la obstetra que había sido señalado como una persona que había sacado fotos de la escena del crimen y que también estuvo en el ojo de la tormenta por ser el autor del hecho.

Con el avance del tiempo, la causa sigue abierta y, en las últimas horas, se supo que el Tribunal Superior de Justicia, solicitó la presencia de Alejandro por unos temas que, si bien son inherentes a la causa de Zulma, no son específicamente del expediente.

En declaraciones a La Opinión Austral, Jodar comentó: “El tribunal me citó a una junta, tengo que ir allá, , también aproveché para pedir una entrevista con el tribunal, con la presidenta o los vocales, es la séptima nota que presento, las últimas seis no me atendieron, y hasta ahora no tengo respuesta. La causa de mi vieja está parada, tanto el fiscal como el juez han llegado a un momento en que no tienen ganas de hacer nada porque les molesta nuestro reclamo” contó