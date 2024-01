"A mi bebé me lo mataron más de nueve cobardes, porque fueron más", aseguró el padre de Tomás

El padre de Tomás Cuello, el joven de 18 años asesinado ayer a puñaladas por una patota en la localidad balnearia de Santa Teresita, aseguró hoy que su hijo fue atacado por "más de nueve cobardes" y que "nadie hizo nada" para evitarlo.

En diálogo con Radio con Vos, Daniel Cuello manifestó que "el Partido de la Costa cada vez está peor" y dijo que "nadie del municipio" se contactó con él tras el crimen de Tomás.

"Hace 55 años vive mi viejo acá, hace 38 nací yo acá y hace 18 nació mi hijo, y es siempre lo mismo", añadió el hombre entre lágrimas.

Además, el padre de la víctima cuestionó la seguridad en esa localidad: "Si usted va a organizar o va a haber un evento de más de 2.000 personas, casi todas alcoholizadas, en el medio del centro de Santa Teresita ¿va poner a diez policías para 2.000 personas?".

"Esto empezó a las cuatro y media de la mañana y a mi hijo me lo mataron a las siete. A las seis de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea, me lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y a puñaladas y nunca fue la policía, nunca", manifestó el padre de Tomás.

Finalmente, el hombre reclamó Justicia: "Que se haga justica. Yo me fui de Santa Teresita y estoy en la casa de mi novia, que es la única que me tranquiliza, y no quiero hacer nada. Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo".

"Cuiden a sus hijos porque de un segundo para el otro no lo tienen más", concluyó.

(Télam)