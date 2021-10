A tres meses de la muerte de su hijo: "No hay día en que no llore por Jorge"

El 11 de julio quedó grabado a fuego para una humilde familia del barrio Los Lolos de Río Gallegos, debido a que un joven de apenas 21 años perdió la vida de una manera brutal.

El caso tiene como víctima fatal a Jorge Palacio, el fanático de las motos que perdió la vida en manos de un chico de su misma edad, de apellido Aguirre y que está detenido desde aquel día.

El hecho se registró en el populoso barrio periférico, apenas cuatro horas después que la Selección Argentina saliera campeona de la Copa América y, las circunstancias en las que ocurrió o el móvil todavía no están del todo claras.

Tal como lo informó La Opinión Austral, Jorge había vuelto a su casa con su novia, después de ver el partido en la casa de un familiar en el barrio San Benito, cuando Aguirre lo llamó para que salga. A partir de este momento, nada está del todo claro.

Lo cierto es que el Juzgado de Instrucción Nº3, ordenó la prisión preventiva contra Aguirre ya que encontró suficientes elementos que darían cuenta de su responsabilidad en el delito. Ésto nunca fue refutado por el abogado del sospechoso, Matías Solano quien, desde un primer momento, asegura que su cliente actuó en defensa propia. "El victimario podría haber sido la víctima o al revés", dijo en declaraciones a La Opinión Austral en su momento.

Lo cierto es que el procesamiento está firme y el principal sospechoso se encuentra alojado en la Comisaría Quinta a la espera del eventual debate oral y público. Por otro lado, está la familia y los seres queridos de la víctima, ellos tienen una herida abierta que no pueden cerrar: la ausencia de Jorge.

Hace una semana, Adrián Molina, el mejor amigo de la víctima, le preguntó a la mamá de Jorge, si le podía prestar el quincho para hacer una junta con el resto de los seres queridos para recordarlo y hacer un pedido de justicia.

Adrian, el mejor amigo de Jorge. (FOTO:JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

La manifestación fue particular. No tuvo de aplausos o silencios solmenes, sino todo lo contrario. Con alegría, los seres queridos de Jorge Palacio lo recordaron "como a él le hubiese gustado, con música y el sonido de las motos", como dijo su mejor amigo. La misma se hizo en horas de la tarde del lunes en la parte externa de la casa de Jorge, emplazada en Varese y Aurora Boreal, apenas a unos 200 metros de donde encontró la muerte.

La Opinión Austral llegó al lugar y se entrevistó con los allegados del joven mientras la cumbia y el ruido de las motos al corte interrumpían el silencio del barrio. Eran alrededor de veinte amigos más los familiares de Jorge quienes estuvieron presentes en una jornada emotiva.

Adrián habló con este diario y explicó: "no queremos que esto pase nunca más, ni acá ni en otro barrio. Estamos pidiendo la pena máxima. Nos quitaron a un amigo, nos quitaron a una persona que no tenía maldad. Vinimos a compartir un momento, siempre con las motos, que es lo que nos hizo mejores amigos".

Sara, la madre del joven asesinado. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Quien rompió el silencio es Sara Flores, la mamá de Jorge quien, hasta el momento nunca había hablado con los medios. "Para nosotros es todo premeditado, es terrible lo que pasó no hay un día en que no llore por mi hijo. Es un profundo dolor que no se puede describir. Aprovecho el medio para agradecer a los vecinos, pensábamos que estábamos solos, pero no es así, No voy a tener vida para agradecer lo que hicieron" dijo la mujer visiblemente emocionada por todo lo que estaba ocurriendo en el portal de su morada.

Los amigos de Jorge levantando el casco que él usaba. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

"Los chicos vinieron para recordarlo, con la música con las motos. se lo extraña un montón, lo extrañamos todos. como madre no puedo recordarlo sin dejar lágrimas. Me sacaron parte de mi vida con el asesinato de mi hijo", dijo Sara sobre lo que hacían los jóvenes que, como no podía ser de otra manera, comenzaron a llevar las motos al corte. Como dato, entre ellas estaba la última que era propiedad de Jorge, ahora propiedad de un amigo.