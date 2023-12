Abandonan un auto con armas y obligan a un joven a conducir para darse a la fuga en José C. Paz

Delincuentes que eran perseguidos por la policía abandonaron un vehículo con varias armas de distintos calibres en su interior y luego interceptaron y obligaron a un joven de 20 años a conducir su auto para continuar su fuga en la localidad bonaerense de José C. Paz, y se investiga si son parte de una organización dedicada a robos bajo las modalidades entraderas y piratería del asfalto, informaron hoy fuentes policiales.

Todo comenzó ayer por la tarde cuando personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de José C. Paz observaron sobre el cruce de las calles Crámer y Cortéz una camioneta Ford Ranger y un vehículo Ford Focus con varios sospechosos en su interior circulando a gran velocidad.

Al intentar detenerlos para poder identificarlos, los sospechosos, que se cree que eran entre cuatro y seis hombres, aceleraron y se dieron a la fuga, por lo que comenzó una persecución que se extendió por varias cuadras hasta perderlos de vista.

Fuentes policiales detallaron a Télam que tras implementar un operativo cerrojo, los oficiales hallaron abandonado el Ford Focus de los presuntos delincuentes sobre la calle Agrelo y Lisandro de la Torre, en José C. Paz.

En el interior del rodado encontraron una ametralladora Halcón calibre 9 milímetros, con dos cargadores con 34 municiones; una pistola semiautomática marca Glock 9 milímetros, con cargador con 15 municiones, y una pistola Bersa del mismo calibre con 17 municiones.

Mientras era requisado el vehículo, la policía tomó conocimiento que los sospechosos ingresaron a una vivienda de la calle Agrelo, donde arrojaron un bolso con una escopeta marca Maverich calibre 12/70 y .40, además de un Fal calibre 7.62.

Luego de descartar el bolso, interceptaron a un joven de 20 años que se retiraba de su vivienda de la localidad de Los Polvorines, en una Renault Duster, a quien obligaron a conducir hasta la Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, donde lo abandonaron para seguir su fuga en el rodado.

En tanto, los investigadores están trabajando para dar con los sospechosos, a quienes se los identificó como integrantes de una organización delictiva que se dedica a los robos bajo la modalidad entradera y piratería del asfalto.

También están abocados al hallazgo de la camioneta Ranger, donde iba la otra parte de la banda, expresaron.

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Malvinas Argentinas, quien caratuló al expediente de manera preliminar como "privación ilegal de la libertad y portación ilegal de arma de fuego".

(Télam)