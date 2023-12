Acusadas pidieron un fallo con "la verdad" y que no sea una "cacería de brujas"

(Por Juanjo Beascochea, especial para Télam)

La jueza y la asesora de Menores sometidas a un jury por presunto mal desempeño de sus funciones en el otorgamiento de la tutela de Lucio Dupuy a su madre y a la pareja de ésta, ambas condenadas por el asesinato del niño en 2021 en La Pampa, pidieron hoy que se tenga en cuenta "la verdad de lo que pasó" y que no haya una "cacería" de brujas", mientras que sus defensas solicitaron la absolución.

Se trata Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1, y Elisa Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2, de la ciudad pampeana de General Pico.

Ambas acusadas no declararon durante el jury, pero sí lo hicieron hoy en sus "últimas palabras" antes de que se conozca el veredicto, el viernes próximo a las 12.

"Solamente voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia", indicó Pérez Ballester.

Mientras que Catán dijo: "Adhiero a lo que dijo la jueza. Espero que el jurado sea justo, no solo por nosotras sino también por Lucio. A mí me interesa en serio y de sobremanera que haya justicia por Lucio y no una cacería de brujas. Porque acusar a cualquiera no es justicia."

"Esto a mí me afectó muchísimo. Todos tenemos familia y hemos sufrido. Este es un caso atroz que afectó a toda la sociedad. ¡Cómo no me va a afectar! Siempre trabajé con los niños. Esto es una piña tan fuerte que la sociedad no supo para dónde ir y por empezaron las acusaciones para todos lados", expresó Catán.

"Primero uno se lo toma a mal, pero ahora agradezco (el proceso) porque acá se vio la luz, se vieron las pruebas, se vio quién miente, quién trabajo con responsabilidad y quién dijo una cosa, pero después no la hizo. Se pudo traslucir la verdad. Confío, si no hay otro interés que la búsqueda de justicia, que debemos ser absueltas y volver a nuestros trabajos que tanto amamos. Tenemos una profunda vocación para trabajar en familia y cumplimos un rol primordial en la pacificación de la familia", finalizó.

Antes de las últimas palabras, el defensor de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto, y las defensoras oficiales de Catán, Carina Ganuza y Ana Carolina Díaz, pidieron la absolución de las acusadas porque no se puede destituir a un funcionario por "una cuestión opinable", sino que debe hacérselo por "un error de derecho grosero". (Télam)