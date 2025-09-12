Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz sacude el escenario de las investigaciones por narcotráfico y sentó un precedente importante sobre la validez de la prueba en causas complejas.

MA Faguaga, un joven de apenas 17 años al momento de los hechos, fue sobreseído de forma total y definitiva en una causa donde se lo imputaba por la comercialización de 0,4 gramos de clorhidrato de cocaína.

La trama judicial se remonta al 8 de abril de 2024, cuando el Juzgado Federal de Río Gallegos dio luz verde a una investigación que involucró a un agente de la División Narcocriminalidad, autorizado a operar como “revelador”. La misión del agente era simular interés en adquirir estupefacientes para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.

En el marco de esta operación, el 2 de mayo de 2024, Faguaga, utilizando el usuario “Carita Negraa”, habría ofrecido y concretado la venta de cocaína a este agente encubierto en el Barrio San Benito de Río Gallegos. Según la imputación inicial, se entregaron 0,4 gramos de la sustancia a cambio de $14.000, una conducta que fue calificada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Sin embargo, el curso de la causa tomó un giro inesperado. A principios de mes, el defensor particular de Faguaga, Jesús María Moroso, solicitó la suspensión del juicio a prueba para su asistido, argumentando que al momento de los hechos este contaba era menor de edad e invocando la Ley Penal Juvenil, además de un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando la fiscal Ad-Hoc, Virginia A. Haggi, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal de Río Gallegos, solicitó el sobreseimiento total y definitivo del joven.

La argumentación de la Fiscalía, que fue luego compartida por el Tribunal, se centró en la fragilidad de la prueba principal: la intervención del agente revelador.

La investigación mostró sus falencias. El allanamiento practicado en el domicilio de Faguaga arrojó resultado negativo para el secuestro de cocaína, la sustancia que motivó la acusación. Además, el peritaje sobre su celular tampoco encontró mensajes que pudieran respaldar la comercialización de estupefacientes.

El Tribunal, en su análisis exhaustivo, remarcó que la imputación se construyó “casi de manera exclusiva” a partir de la actuación del agente encubierto y que este episodio “no fue respaldado con prueba externa que otorgue certeza“.

A esto se sumó, y no es un dato menor, la condición de minoría de edad del imputado, quien tenía 17 años al momento de los hechos. Esta circunstancia, según el propio fallo, obliga a “extremar las garantías propias del derecho penal juvenil” y finalmente sobreseyó al menor.