Adelantan "inminentes cambios" en condiciones de detención en cárceles de Santa Fe

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe adelantó hoy que habrá "inminentes cambios" en las condiciones de detención en cárceles santafesinas "y la reformulación de controles en los ingresos terrestres a la provincia".

“Vamos a iniciar una transformación muy severa en las condiciones de detención con herramientas de control mucho más potentes”, expresó el ministro Pablo Cococcioni en diálogo con la emisora local Radio 2.

En ese sentido, dijo que “la ley de Ejecución de la Pena que fue acompañada de manera masiva en la Legislatura, permite que los presos dentro de poco puedan utilizar uniformes de color diferenciado según al sector al que pertenecen”.

“Si trabaja o no; si es de alta, media o baja peligrosidad, según el tipo de delito. Esto para permitir una mejor visualización y control de lo que ocurre”, explicó el funcionario provincial.

Al referirse a la situación en las cárceles de la provincia, Cococcioni dijo que el principal problema es la sobrepoblación, porque según evaluó “en los últimos cuatro años se dejó de construir” nuevas prisiones para alojar detenidos.

“Sobrepoblación hay y no la vamos a resolver en el corto plazo. Estamos planificando la construcción de nuevas cárceles, pero en el camino tenemos dos opciones: la sobrepoblación en comisarías o en el Servicio Penitenciario”, añadió.

El titular de la cartera de Seguridad provincial, también se refirió a las amenazas que recibió en los últimos días el gobernador Maximiliano Pullaro:

“Deben ser investigadas pero no han provocado un cambio en la agenda ni en el rumbo de la política criminal” del gobierno santafesino, aseguró.

Cococcioni destacó además la celeridad con la que se aplicó la Ley de microtráfico o narcomenudeo, la cual "se sancionó, entró en vigencia y a los 13 días se derrumbaron tres bunkers y quedan tres más en lo inmediato, más nuevos procesos que están en trámite”.

Finalmente y tras revalorizar el rol del accionar de la Policía santafesina,“se empieza a ver la proactividad policial”, apuntó, y adelantó que se trabaja en el refuerzo de los anillos de control de accesos al territorio provincial.

“Vamos a ir hacia dispositivos tipo aduanas que supere los controles con simples conos anaranjados. Hay que empezar a controlar todo lo que entra y sale”, aseveró. (Télam)